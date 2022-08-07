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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Боавишта
Портимоненси - Боавишта: обзор матча 07 августа 2022
Портимоненси
07.08.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 1 тур
0 : 1
Завершен
Боавишта
9'
Ю. Нжийе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Боавишта
90'
+5
Замена
И. Вукотич
️️️️
С. Перес
Желтая карточка
Эвертон
90'
+4
Замена
В. Апонца
️️️️
А. Оливейра
90'
Замена
З. Уаттара
️️️️
Ф. Муфи
90'
66'
Замена
Т. Мораиш
️️️️
К. Горре
Замена
Р. Гомеш
️️️️
П. Са
65'
Замена
Эвертон
️️️️
П. Эштрела
65'
Желтая карточка
П. Са
62'
61'
Желтая карточка
Ю. Нжийе
Желтая карточка
А. Оливейра
45'
+1
9'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Нжийе
Пас отдал
Г. Макута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
18
Фахд Муфи
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
24
Зие Уаттара
ПЗ
8
Бруниньо
ЦП
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
70
Руй Гомеш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
Боавишта
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
3-1-2-1-2
94
Самуэл
24
Сек
44
Релваш
4
Роша
21
Са
20
Эштрела
28
Жоку
93
Жуниор
10
Оливейра
18
Муфи
4-3-2-1
1
Бракали
4
Каннон
20
Феррейра
26
Абаскаль
25
Амаш
24
Перес
42
Макута
79
Малхейру
77
Сантуш
10
Нжийе
11
Горре
18
Муфи
24
Уаттара
24
Уаттара
18
Муфи
10
Оливейра
29
Апонца
29
Апонца
10
Оливейра
21
Са
70
Гомеш
70
Гомеш
21
Са
20
Эштрела
7
Эвертон
7
Эвертон
20
Эштрела
24
Перес
8
Вукотич
8
Вукотич
24
Перес
11
Горре
21
Мораиш
21
Мораиш
11
Горре
Остались в запасе
Портимоненси
Боавишта
1
Паям Ниазманд
ВР
8
Бруниньо
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
80
Berna
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
8
Бруниньо
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
Остались в запасе
80
Berna
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Портимоненси - Боавишта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Портимоненси
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2
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3 сентября
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2
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2025.07.13 17:00
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2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
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2025.05.10 18:27
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