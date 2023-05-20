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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Портимоненси
Санта-Клара - Портимоненси: обзор матча 20 мая 2023
Санта-Клара
20.05.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 33 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
27'
Андрезинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Портимоненси
90'
+3
Желтая карточка
Р. Гомеш
Замена
В. Бобсин
️️️️
Б. Алмейда
89'
Замена
К. Тагава
️️️️
М. Баби
89'
Замена
K. Misao
️️️️
Адриано
82'
Замена
Аллано
️️️️
Андрезинью
82'
Замена
Д. Калила
️️️️
П. Санья
82'
81'
Замена
М. Диаби
️️️️
Маурисио
73'
Желтая карточка
М. Сек
72'
Замена
З. Уаттара
️️️️
С. Консейсау
72'
Замена
B. Rochez
️️️️
В. Жуниор
Желтая карточка
Г. Силва
50'
46'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Клисман
45'
+2
Желтая карточка
Клисман
45'
+2
Замена
М. Сек
️️️️
Ф. Релваш
ГОЛ! 1:0!
Андрезинью
Пас отдал
М. Баби
27'
24'
Желтая карточка
С. Консейсау
Желтая карточка
И. Ногейра
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
32
МТ
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
20
Адриано
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Андрезинью
ПВ
17
Матеус Баби
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
43
Торнич
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
8
Маурисио
ОП
20
Клисман
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
33
Пауло
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
8
Виктор Бобсин
ОП
37
Рилдо
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
35
Bryan Rochez
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Батиста
32
МТ
95
Санья
16
Итало
40
Ногейра
20
Адриано
6
Жордау
8
Алмейда
10
Андрезинью
11
Силва
17
Баби
3-3-2-2
23
Накамура
11
Карлиньос
44
Релваш
5
Парк
35
Консейсау
8
Маурисио
43
Торнич
20
Клисман
17
11
Гонсалес
93
Жуниор
20
Адриано
6
6
20
Адриано
95
Санья
2
Калила
2
Калила
95
Санья
8
Алмейда
8
Бобсин
8
Бобсин
8
Алмейда
10
Андрезинью
2
Аллано
2
Аллано
10
Андрезинью
17
Баби
11
Тагава
11
Тагава
17
Баби
44
Релваш
24
Сек
24
Сек
44
Релваш
35
Консейсау
24
Уаттара
24
Уаттара
35
Консейсау
8
Маурисио
44
Диаби
44
Диаби
8
Маурисио
20
Клисман
70
Гомеш
70
Гомеш
20
Клисман
93
Жуниор
35
35
93
Жуниор
Остались в запасе
Санта-Клара
Портимоненси
74
Marcos Díaz
ВР
33
Пауло
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
37
Рилдо
АП
Главный тренер
Мариу Силва
1
Матеус Ногейра
ВР
25
Лукас Вентура
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
33
Пауло
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
37
Рилдо
АП
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
25
Лукас Вентура
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Санта-Клара - Портимоненси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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