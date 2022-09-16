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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Шавиш
Портимоненси - Шавиш: обзор матча 16 сентября 2022
Портимоненси
16.09.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 7 тур
1 : 0
Завершен
Шавиш
19'
П. Эштрела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Шавиш
Замена
Э. Жоку
️️️️
П. Эштрела
90'
+4
90'
+2
Красная карточка
С. Витория
90'
Замена
Э. Морим
️️️️
Ж. Тейшейра
90'
Замена
Жо
️️️️
Гима
Желтая карточка
М. Диаби
88'
Замена
Б.
️️️️
Эвертон
80'
70'
Замена
P.
️️️️
Бенни
70'
Замена
Х. Арриба
️️️️
Жуниньо
Желтая карточка
К. Накамура
68'
Замена
М. Диаби
️️️️
Б. Рочес
66'
60'
Желтая карточка
Гима
Желтая карточка
Р. Гомеш
55'
51'
Желтая карточка
Ж. Коррейя
Желтая карточка
Ф. Релваш
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Эштрела
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
18
Фахд Муфи
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
70
Руй Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
21
Гима
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
7
Бенни
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
23
Жуниньо
ЦФ
Портимоненси
1
Берке Эзер
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
78
Vinícius Szeuczuk
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
8
Бруниньо
ЦП
77
Adewale Sapara
ЦФ
Шавиш
57
Сандру Круз
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
19
Хонни Арриба
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
9
Patrick
ЦФ
99
Жо
ЦФ
3-2-1-5
44
Педрао
44
Релваш
24
Сек
7
Эвертон
20
Эштрела
93
Жуниор
23
Накамура
70
Гомеш
20
35
Рочес
18
Муфи
4-3-3
28
Витор
19
Витория
20
Монте
5
Ланга
77
Коррейя
21
Гима
18
Тейшейра
7
Бенни
23
Жуниньо
23
Эрнандес
10
Мендеш
20
Эштрела
28
Жоку
28
Жоку
20
Эштрела
35
Рочес
44
Диаби
44
Диаби
35
Рочес
7
Эвертон
8
8
7
Эвертон
23
Жуниньо
19
Арриба
19
Арриба
23
Жуниньо
18
Тейшейра
70
Морим
70
Морим
18
Тейшейра
7
Бенни
9
9
7
Бенни
21
Гима
99
Жо
99
Жо
21
Гима
Остались в запасе
Портимоненси
Шавиш
1
Берке Эзер
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
78
Vinícius Szeuczuk
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
77
Adewale Sapara
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
57
Сандру Круз
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
78
Vinícius Szeuczuk
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
77
Adewale Sapara
ЦФ
Остались в запасе
57
Сандру Круз
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Портимоненси - Шавиш
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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