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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Портимоненси
Спортинг - Портимоненси: обзор матча 10 сентября 2022
Спортинг
10.09.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 6 тур
4 : 0
Завершен
Портимоненси
7'
Тринкау
41'
Тринкау
73'
Педрао (АГ)
76'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Портимоненси
90'
+2
Желтая карточка
М. Диаби
Желтая карточка
Р. Эшгайю
89'
ГОЛ! 4:0!
Н. Сантуш
Пас отдал
П. Гонсалвеш
76'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Педрао
73'
70'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
З. Уаттара
Замена
С. Александропулос
️️️️
Х. Морита
60'
Замена
Паулинью
️️️️
М. Эдвардс
60'
Замена
П. Порро
️️️️
Л. Нету
54'
Замена
М. Угарте
️️️️
Рочинья
54'
48'
Желтая карточка
М. Сек
Замена
М. Рейс
️️️️
Г. Инасиу
46'
46'
Замена
Эвертон
️️️️
Э. Жоку
46'
Замена
М. Диаби
️️️️
П. Эштрела
Желтая карточка
Рочинья
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Педрао
Желтая карточка
Н. Сантуш
44'
ГОЛ! 2:0!
Тринкау
Пас отдал
Рочинья
41'
ГОЛ! 1:0!
Тринкау
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Портимоненси
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
20
Паулу Эштрела
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
18
Фахд Муфи
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
26
Паулинью
ЦФ
Портимоненси
1
Берке Эзер
ВР
44
Мохамед Диаби
ЦП
7
Эвертон
ЦП
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
70
Руй Гомеш
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Адан
13
Нету
25
Инасиу
4
Коатес
47
Эшгайю
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
10
Рочинья
7
Тринкау
11
Сантуш
3-2-2-1-3
44
Релваш
24
Сек
5
Кошта
24
Уаттара
44
Педрао
20
Эштрела
28
Жоку
93
Жуниор
20
23
Накамура
18
Муфи
25
Инасиу
2
Рейс
2
Рейс
25
Инасиу
13
Нету
23
Порро
23
Порро
13
Нету
10
Рочинья
5
Угарте
5
Угарте
10
Рочинья
5
Морита
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Морита
10
Эдвардс
26
Паулинью
26
Паулинью
10
Эдвардс
20
Эштрела
44
Диаби
44
Диаби
20
Эштрела
28
Жоку
7
Эвертон
7
Эвертон
28
Жоку
24
Уаттара
70
Гомеш
70
Гомеш
24
Уаттара
Остались в запасе
Спортинг
Портимоненси
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Берке Эзер
ВР
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Спортинг - Портимоненси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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