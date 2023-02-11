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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Портимоненси
Витория Гимараеш - Портимоненси: обзор матча 11 февраля 2023
Витория Гимараеш
11.02.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
22'
Ж. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Портимоненси
86'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
В. Жуниор
79'
Замена
Маурисио
️️️️
Лукас
79'
Замена
R. Matos
️️️️
П. Са
Замена
M. Tounkara
️️️️
М. Вильянуэва
78'
Замена
Н. Луж
️️️️
Ж. Силва
78'
75'
Желтая карточка
Лукас
Желтая карточка
Ж. Силва
74'
Желтая карточка
И. Бамба
73'
Замена
М. Джонстон
️️️️
А. Силва
70'
64'
Замена
Л. Вентура
️️️️
П. Эштрела
Замена
А. Силва
️️️️
А. Сафира
63'
45'
+4
Желтая карточка
Педрао
ГОЛ! 1:0!
Ж. Силва
Пас отдал
Б. Варела
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
80
Дани Силва
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
21
Педру Са
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
10
Майкл Джонстон
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
28
Энрике Жоку
ОП
8
Маурисио
ОП
25
Лукас Вентура
ОП
17
Ricardo Matos
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
4-1-2-3
14
Варела
25
Фрейташ
17
Вильянуэва
2
13
Амару
22
Бамба
80
Силва
70
Силва
17
Силва
9
Сафира
20
Силва
3-4-1-1
23
Накамура
44
Педрао
5
Лукас
44
Релваш
18
Муфи
21
Са
44
Диаби
24
Сек
20
Эштрела
93
Жуниор
17
Вильянуэва
29
29
17
Вильянуэва
17
Силва
10
Джонстон
10
Джонстон
17
Силва
20
Силва
10
Луж
10
Луж
20
Силва
9
Сафира
33
Силва
33
Силва
9
Сафира
5
Лукас
8
Маурисио
8
Маурисио
5
Лукас
20
Эштрела
25
Вентура
25
Вентура
20
Эштрела
21
Са
17
17
21
Са
93
Жуниор
70
Гомеш
70
Гомеш
93
Жуниор
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Портимоненси
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Энрике Жоку
ОП
11
Йони Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Энрике Жоку
ОП
11
Йони Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Витория Гимараеш - Портимоненси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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