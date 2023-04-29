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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Портимоненси
Брага - Портимоненси: обзор матча 29 апреля 2023
Брага
29.04.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 30 тур
4 : 1
Завершен
Портимоненси
2'
А. Руис
32'
Ю. Медейрос
38'
С. Ниакате
67'
Р. Орта
45+2'
Р. Гомеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Портимоненси
85'
Желтая карточка
Клисман
82'
Замена
П. Са
️️️️
Карлиньос
82'
Замена
М. Диаби
️️️️
Маурисио
Замена
Ж. Горби
️️️️
Брума
81'
Замена
С. Банза
️️️️
Ю. Медейрос
81'
77'
Замена
Я. Кариелло
️️️️
Й. Гонсалес
77'
Замена
Клисман
️️️️
М. Сек
Замена
Н. Секейра
️️️️
К. Борха
76'
Желтая карточка
Брума
74'
ГОЛ! 4:1!
Р. Орта
67'
Замена
Пицци
️️️️
А. Орта
60'
54'
Желтая карточка
Ф. Муфи
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Мусрати
46'
45'
+3
Желтая карточка
Карлиньос
45'
+2
ГОЛ! 3:1!
Р. Гомеш
Пас отдал
Й. Гонсалес
ГОЛ! 3:0!
С. Ниакате
Пас отдал
А. Орта
38'
37'
Желтая карточка
М. Сек
ГОЛ! 2:0!
Ю. Медейрос
32'
26'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Л. Вентура
9'
Желтая карточка
Л. Вентура
ГОЛ! 1:0!
А. Руис
Пас отдал
Брума
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
25
Лукас Вентура
ОП
8
Маурисио
ОП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Брага
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
43
Торнич
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
21
Педру Са
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Клисман
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
4-2-2-2
1
Матеус
26
Борха
15
Оливейра
4
Ниакате
2
Гомес
6
Орта
73
Мусрати
21
Орта
77
Брума
9
Руис
45
Медейрос
3-4-2
23
Накамура
11
Карлиньос
24
Сек
44
Педрао
18
Муфи
25
Вентура
8
Маурисио
44
Релваш
11
Гонсалес
93
Жуниор
26
Борха
6
Секейра
6
Секейра
26
Борха
73
Мусрати
10
Рачич
10
Рачич
73
Мусрати
77
Брума
29
Горби
29
Горби
77
Брума
6
Орта
21
Пицци
21
Пицци
6
Орта
45
Медейрос
24
Банза
24
Банза
45
Медейрос
11
Карлиньос
21
Са
21
Са
11
Карлиньос
8
Маурисио
44
Диаби
44
Диаби
8
Маурисио
24
Сек
20
Клисман
20
Клисман
24
Сек
25
Вентура
70
Гомеш
70
Гомеш
25
Вентура
11
Гонсалес
99
Кариелло
99
Кариелло
11
Гонсалес
Остались в запасе
Брага
Портимоненси
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
1
Матеус Ногейра
ВР
43
Торнич
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
43
Торнич
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Брага - Портимоненси
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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