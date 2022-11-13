Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лиридон Каллудра - статистика

Завершил карьеру
5 ноября 1991 (34)
#10 | Полузащитник
170 см
Швеция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристиансунд
26
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.11.2022
Кристиансунд
1' - 76'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
4 : 0
30.10.2022
Олесунн
1' - 88'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Буде-Глимт
5 : 0
23.10.2022
Кристиансунд
60' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
0 : 1
16.10.2022
Хаугесунд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Одд
1 : 1
09.10.2022
Кристиансунд
1' - 78'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Стремсгодсет
4 : 1
18.09.2022
Кристиансунд
1' - 90'
58'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
3 : 2
11.09.2022
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Кристиансунд
3 : 1
04.09.2022
Сандефьорд
30' - 90'
86'
86'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Кристиансунд
2 : 1
31.08.2022
Викинг
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Лиллестрем
1 : 1
28.08.2022
Кристиансунд
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Тромсе
2 : 1
14.08.2022
Кристиансунд
83' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 3
07.08.2022
Мольде
72' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Кристиансунд
1 : 1
03.08.2022
Тромсе
74' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
ХамКам
0 : 1
30.07.2022
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Сандефьорд
2 : 0
27.07.2022
Кристиансунд
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
2 : 2
24.07.2022
Одд
1' - 70'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Викинг
2 : 1
17.07.2022
Кристиансунд
1' - 38'
30'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Волеренга
3 : 0
10.07.2022
Кристиансунд
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
1 : 3
03.07.2022
Лиллестрем
1' - 78'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
3 : 1
25.06.2022
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Кристиансунд
0 : 2
18.06.2022
Буде-Глимт
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Мольде
2 : 1
21.05.2022
Кристиансунд
1' - 61'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Хаугесунд
2 : 0
08.05.2022
Кристиансунд
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Кристиансунд
2 : 2
24.04.2022
ХамКам
1' - 87'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Йерв
1 : 0
18.04.2022
Кристиансунд
1' - 66'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Кристиансунд
2 : 3
10.04.2022
Сарпсборг 08
46' - 90'
52'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Олесунн
1 : 0
03.04.2022
Кристиансунд
1' - 62'
Главные новости
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+