Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Emil Sildnes - статистика

#10 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХамКам
18
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Лиллестрем
3 : 1
13.11.2022
ХамКам
1' - 68'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
1 : 2
06.11.2022
Тромсе
55' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 2
30.10.2022
ХамКам
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
1 : 1
22.10.2022
Стремсгодсет
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Олесунн
0 : 0
16.10.2022
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Мольде
5 : 0
09.10.2022
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
2 : 1
02.10.2022
Йерв
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Одд
2 : 0
17.09.2022
ХамКам
56' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
ХамКам
1 : 2
11.09.2022
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
04.09.2022
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
ХамКам
1 : 0
28.08.2022
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Буде-Глимт
2 : 2
20.08.2022
ХамКам
1' - 68'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
ХамКам
1 : 1
14.08.2022
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Русенборг
2 : 1
06.08.2022
ХамКам
1' - 60'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
ХамКам
0 : 1
30.07.2022
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Стремсгодсет
1 : 1
24.07.2022
ХамКам
66' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
ХамКам
0 : 2
16.07.2022
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Хаугесунд
1 : 1
10.07.2022
ХамКам
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 0
03.07.2022
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
ХамКам
3 : 2
26.06.2022
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Йерв
1 : 2
19.06.2022
ХамКам
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
ХамКам
1 : 2
28.05.2022
Одд
1' - 73'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Викинг
1 : 1
25.05.2022
ХамКам
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
ХамКам
1 : 1
22.05.2022
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Волеренга
1 : 1
16.05.2022
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
0 : 0
08.05.2022
Олесунн
73' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Кристиансунд
2 : 2
24.04.2022
ХамКам
70' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
ХамКам
3 : 0
18.04.2022
Сандефьорд
85' - 90'
Главные новости
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
3
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
3
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
13
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+