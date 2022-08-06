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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - ХамКам
Русенборг - ХамКам: обзор матча 06 августа 2022
Русенборг
06.08.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
2 : 1
Завершен
ХамКам
14'
К. Тенгстедт
71'
О. Кристиан Саэтер
32'
K. Onsrud
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - ХамКам
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
В. Йенсен
90'
+3
86'
Замена
Ю. Яковенко
️️️️
А. Мелгалвис
86'
Замена
C. Bayiha
️️️️
V. Skjaervik
80'
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
Ф. Сьелстад
Замена
Э. Тагсет
️️️️
О. Кристиан Саэтер
80'
ГОЛ! 2:1!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
71'
Замена
К. Мани Ингасон
️️️️
А. Нильсен Перейра
66'
60'
Замена
Ф. Фаеррон
️️️️
Й. Энкеруд
60'
Замена
М. Бьерло
️️️️
E. Sildnes
40'
Желтая карточка
П. Александер Киркеволд
32'
ГОЛ! 1:1!
K. Onsrud
Пас отдал
Й. Энкеруд
ГОЛ! 1:0!
К. Тенгстедт
Пас отдал
К. Хольс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
19
Перейра
5
Роджерс
29
Рейтан
7
Хенриксен
77
Скарсем
55
Йенсен
8
Беркеейет
20
Тенгстедт
90
Саэтер
19
Хольс
2-1-5-2
1
4
Куруджай
18
Конгсро
23
Сьелстад
33
Мелгалвис
7
10
4
Опсал
4
28
Энкеруд
16
Киркеволд
55
Йенсен
4
Джампаоли
4
Джампаоли
55
Йенсен
90
Саэтер
20
Тагсет
20
Тагсет
90
Саэтер
19
Перейра
10
Ингасон
10
Ингасон
19
Перейра
23
Сьелстад
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
23
Сьелстад
28
Энкеруд
3
Фаеррон
3
Фаеррон
28
Энкеруд
10
70
Бьерло
70
Бьерло
10
4
27
27
4
33
Мелгалвис
77
Яковенко
77
Яковенко
33
Мелгалвис
Остались в запасе
Русенборг
ХамКам
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Русенборг - ХамКам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
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