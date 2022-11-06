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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Тромсе
ХамКам - Тромсе: обзор матча 06 ноября 2022
ХамКам
06.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
1 : 2
Завершен
Тромсе
54'
А. Нури
72'
Э. Китолано
81'
Л. Нордас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Тромсе
90'
Замена
T. Hafstad
️️️️
Э. Китолано
81'
ГОЛ! 1:2!
Л. Нордас
Замена
В. Конгсро
️️️️
А. Нури
75'
Замена
R. Hassan
️️️️
K. Onsrud
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
Э. Китолано
Пас отдал
Л. Нильсен
61'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
F. Winther
61'
Замена
Л. Нордас
️️️️
Я. Туоминен
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
М. Бьерло
55'
Замена
E. Sildnes
️️️️
M. Pedersen
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Нури
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
7
Kristian Onsrud
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
19
Marcus Pedersen
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
6
Felix Winther
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Тромсе
18
Elias Aarflot
ЦП
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
2-1-3-4
1
33
Нури
4
Куруджай
22
Эрнандес-Фостер
7
70
Бьерло
4
4
9
Линд
27
19
4-3-1-2
1
Хаугаард
12
Каманци
28
Психе
6
Гундерсен
11
Антонсен
17
Китолано
5
Опсал
25
Нильсен
94
Миккельсен
9
Туоминен
6
33
Нури
18
Конгсро
18
Конгсро
33
Нури
70
Бьерло
7
Фараас
7
Фараас
70
Бьерло
19
10
10
19
7
77
77
7
6
23
Норхейм
23
Норхейм
6
9
Туоминен
11
Нордас
11
Нордас
9
Туоминен
17
Китолано
21
21
17
Китолано
Остались в запасе
ХамКам
Тромсе
1
Nicholas Hagen
ВР
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
18
Elias Aarflot
ЦП
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Остались в запасе
18
Elias Aarflot
ЦП
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча ХамКам - Тромсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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