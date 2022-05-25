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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - ХамКам
Викинг - ХамКам: обзор матча 25 мая 2022
Викинг
25.05.2022, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 1
Завершен
ХамКам
10'
Н. Сандберг
63'
М. Сольбаккен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - ХамКам
Желтая карточка
С. Бьорсхол
90'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
С. Фридьоунссон
87'
85'
Желтая карточка
Э. Дашкевичс
Замена
В. Веватне
️️️️
Д. Брекало
78'
Замена
М. Траоре
️️️️
Н. Сандберг
78'
Замена
С. Бьорсхол
️️️️
Ш. Паттинама
78'
77'
Замена
Ф. Сьелстад
️️️️
В. Конгсро
76'
Замена
А. Мелгалвис
️️️️
К. Эрнандес-Фостер
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Сольбаккен
Замена
К. Кабран
️️️️
Я. де Ланлай
61'
58'
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
K. Onsrud
46'
Замена
E. Sildnes
️️️️
Ю. Яковенко
16'
Замена
V. Skjaervik
️️️️
J. Dunn-Johnson
ГОЛ! 1:0!
Н. Сандберг
Пас отдал
В. Бериша
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
4
Давид Брекало
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
16
Кристиан Эриксен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
11
Кевин Кабран
АП
3
Вильяр Веватне
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
27
Clement Bayiha
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
3-2-2-3
1
Гуннарссон
20
Паттинама
6
Стенснесс
28
Себулонсен
28
Фридьоунссон
7
Сольбаккен
27
Танген
23
Сандберг
14
Бериша
11
де Ланлай
4
Брекало
4-2-4
1
4
Куруджай
33
Нури
22
Эрнандес-Фостер
18
Конгсро
4
Опсал
7
16
Эриксен
77
Яковенко
28
Энкеруд
5
20
Паттинама
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
20
Паттинама
11
де Ланлай
11
Кабран
11
Кабран
11
де Ланлай
4
Брекало
3
Веватне
3
Веватне
4
Брекало
28
Фридьоунссон
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
28
Фридьоунссон
23
Сандберг
24
Траоре
24
Траоре
23
Сандберг
5
4
4
5
77
Яковенко
10
10
77
Яковенко
7
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
7
22
Эрнандес-Фостер
33
Мелгалвис
33
Мелгалвис
22
Эрнандес-Фостер
18
Конгсро
23
Сьелстад
23
Сьелстад
18
Конгсро
Остались в запасе
Викинг
ХамКам
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Викинг - ХамКам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
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