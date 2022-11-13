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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - ХамКам
Лиллестрем - ХамКам: обзор матча 13 ноября 2022
Лиллестрем
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
3 : 1
Завершен
ХамКам
22'
Л. Ольсен
56'
А. Адамс
80'
В. Драгснес
11'
K. Onsrud
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - ХамКам
Замена
H. Skogvold
️️️️
А. Адамс
84'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
Л. Ольсен
84'
Желтая карточка
Л. Ольсен
83'
81'
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
Ф. Сьелстад
ГОЛ! 3:1!
В. Драгснес
Пас отдал
К. Кайринен
80'
68'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
Й. Энкеруд
68'
Замена
R. Hassan
️️️️
E. Sildnes
Замена
Т. Петтерссон
️️️️
P. AndrÃ© Helland
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Адамс
56'
52'
Замена
П. Александер Киркеволд
️️️️
M. Pedersen
ГОЛ! 1:1!
Л. Ольсен
Пас отдал
И. Ибрахимай
22'
Замена
И. Ибрахимай
️️️️
Г. Осен
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
K. Onsrud
Пас отдал
M. Pedersen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Marcus Pedersen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
2-1-2-5
20
Драгснес
25
Реслер
18
Мэттью
6
Кайринен
23
Осен
45
Адамс
4
Гарнас
2
Рангер
10
21
Кристиансен
2-1-4-3
1
4
Куруджай
18
Конгсро
23
Сьелстад
33
Мелгалвис
7
10
4
Опсал
28
Энкеруд
4
19
10
24
Петтерссон
24
Петтерссон
10
23
Осен
29
Ибрахимай
29
Ибрахимай
23
Осен
45
Адамс
23
23
45
Адамс
10
Ольсен
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
10
Ольсен
23
Сьелстад
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
23
Сьелстад
28
Энкеруд
7
Фараас
7
Фараас
28
Энкеруд
19
16
Киркеволд
16
Киркеволд
19
10
77
77
10
Остались в запасе
Лиллестрем
ХамКам
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
1
Nicholas Hagen
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Лиллестрем - ХамКам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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