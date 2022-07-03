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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Мольде
ХамКам - Мольде: обзор матча 03 июля 2022
ХамКам
03.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
0 : 0
Завершен
Мольде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХамКам - Мольде
Желтая карточка
К. Эриксен
90'
+2
88'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Андре Кааса
88'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Д. Фофана
Замена
Ф. Фаеррон
️️️️
Ф. Сьелстад
84'
75'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Гредем
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
K. Onsrud
71'
Замена
А. Нури
️️️️
В. Конгсро
71'
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
Х. Куруджай
64'
Желтая карточка
А. Мелгалвис
62'
57'
Желтая карточка
Э. Хауган
Желтая карточка
K. Onsrud
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
14
Матис Болли
ЛВ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
2-1-4-1-2
1
18
Конгсро
4
Куруджай
23
Сьелстад
4
Опсал
4
7
33
Мелгалвис
16
Эриксен
16
Киркеволд
28
Энкеруд
3-2-3-1-1
28
Карлстрем
15
Бьорнбак
16
Хансен
19
Хауган
25
Линнес
28
Хауген
10
Брейвик
15
Кааса
20
Маннсверк
28
Гредем
27
Фофана
18
Конгсро
33
Нури
33
Нури
18
Конгсро
23
Сьелстад
3
Фаеррон
3
Фаеррон
23
Сьелстад
4
Куруджай
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
4
Куруджай
7
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
7
15
Кааса
6
Эдегор
6
Эдегор
15
Кааса
28
Гредем
15
Кнутсон
15
Кнутсон
28
Гредем
27
Фофана
98
Зехнини
98
Зехнини
27
Фофана
Остались в запасе
ХамКам
Мольде
1
Lars Jendal
ВР
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча ХамКам - Мольде
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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