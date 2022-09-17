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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - ХамКам
Одд - ХамКам: обзор матча 17 сентября 2022
Одд
17.09.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
2 : 0
Завершен
ХамКам
49'
М. Евтович (П)
89'
М. Евтович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - ХамКам
Замена
T. Rekdal
️️️️
В. Хофф
90'
+5
Замена
Д. Баккей
️️️️
М. Евтович
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Евтович
89'
85'
Желтая карточка
В. Конгсро
Замена
Д. Гьенгор
️️️️
М. Ингебригтсен
82'
72'
Замена
M. Pedersen
️️️️
Й. Энкеруд
56'
Замена
E. Sildnes
️️️️
R. Hassan
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Евтович
49'
45'
Желтая карточка
Х. Куруджай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
70
Мортен Бьерло
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
17
Jibril Abubakar
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
P. Zulechner
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
27
Clement Bayiha
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
19
Marcus Pedersen
ЦФ
2-2-2-5
4
Бьортуфт
2
Рууд
26
Соренсен
15
Хофф
6
Валлем
19
Ингебригтсен
1
Йоргенсен
1
Вальстедт
26
Евтович
28
Овусу
21
Хаген
4-1-2-4
1
33
Нури
4
Куруджай
3
Фаеррон
18
Конгсро
23
Сьелстад
70
Бьерло
4
Опсал
28
Энкеруд
9
Линд
77
17
26
Евтович
3
Баккей
3
Баккей
26
Евтович
19
Ингебригтсен
26
Гьенгор
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
15
Хофф
20
20
15
Хофф
77
10
10
77
28
Энкеруд
19
19
28
Энкеруд
Остались в запасе
Одд
ХамКам
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
P. Zulechner
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Lars Jendal
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
27
Clement Bayiha
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
18
Сайвер Аас
ЦФ
0
P. Zulechner
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
27
Clement Bayiha
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Одд - ХамКам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
ХамКам
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
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