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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Викинг
ХамКам - Викинг: обзор матча 11 сентября 2022
ХамКам
11.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
1 : 2
Завершен
Викинг
8'
М. Бьерло
9'
К. Лекберг
81'
С. Свендсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Викинг
Замена
M. Pedersen
️️️️
M. Nakkim
84'
Замена
В. Конгсро
️️️️
А. Мелгалвис
84'
81'
ГОЛ! 1:2!
С. Свендсен
70'
Замена
С. Свендсен
️️️️
Д. Карлсбакк
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
П. Александер Киркеволд
67'
Желтая карточка
R. Hassan
66'
61'
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
Н. Скитта
Замена
R. Hassan
️️️️
К. Эрнандес-Фостер
47'
Замена
Ф. Фаеррон
️️️️
V. Skjaervik
46'
42'
Желтая карточка
В. Веватне
23'
Желтая карточка
К. Кабран
Желтая карточка
К. Эрнандес-Фостер
18'
9'
ГОЛ! 1:1!
К. Лекберг
Пас отдал
Н. Сандберг
ГОЛ! 1:0!
М. Бьерло
Пас отдал
А. Мелгалвис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
17
Jibril Abubakar
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
15
Натан Скитта
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
19
Marcus Pedersen
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
2
Херман Хауген
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
3-1-3-4
1
33
Нури
22
Эрнандес-Фостер
4
Куруджай
23
Сьелстад
4
70
Бьерло
33
Мелгалвис
16
Киркеволд
9
Линд
4
17
2-1-2-3-2
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
23
Викстоль
16
Лекберг
10
Трипич
7
Сольбаккен
23
Сандберг
15
Скитта
11
Кабран
11
Карлсбакк
3
Веватне
33
Мелгалвис
18
Конгсро
18
Конгсро
33
Мелгалвис
4
3
Фаеррон
3
Фаеррон
4
4
19
19
4
16
Киркеволд
28
Энкеруд
28
Энкеруд
16
Киркеволд
22
Эрнандес-Фостер
77
77
22
Эрнандес-Фостер
15
Скитта
9
9
15
Скитта
11
Карлсбакк
7
Свендсен
7
Свендсен
11
Карлсбакк
Остались в запасе
ХамКам
Викинг
1
Lars Jendal
ВР
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
Главный тренер
Якоб Микельсен
1
Арилд Остбю
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
2
Херман Хауген
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
2
Херман Хауген
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча ХамКам - Викинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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