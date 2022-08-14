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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Волеренга
ХамКам - Волеренга: обзор матча 14 августа 2022
ХамКам
14.08.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 1
Завершен
Волеренга
90+3'
Б. Торесен Фараас
45+3'
Х. Удаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Волеренга
ГОЛ! 1:1!
Б. Торесен Фараас
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Сьелстад
88'
Желтая карточка
Ф. Фаеррон
86'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
К. Эрнандес-Фостер
84'
Желтая карточка
М. Бьерло
82'
78'
Замена
Я. Энг
️️️️
А. Лаюни
Замена
Ю. Яковенко
️️️️
K. Onsrud
78'
72'
Желтая карточка
В. Хеденстад
71'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Х. Удаль
Замена
M. Pedersen
️️️️
П. Александер Киркеволд
70'
Желтая карточка
К. Эрнандес-Фостер
68'
Замена
А. Нури
️️️️
В. Конгсро
46'
Замена
М. Бьерло
️️️️
Х. Куруджай
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Х. Удаль
Пас отдал
П. Странд
Желтая карточка
K. Onsrud
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
14
Амор Лаюни
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
10
Emil Sildnes
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
19
Marcus Pedersen
ЦФ
Волеренга
99
Пер Бротвейт
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
4-1-3-2
1
18
Конгсро
4
Куруджай
22
Эрнандес-Фостер
3
Фаеррон
23
Сьелстад
4
7
33
Мелгалвис
16
Киркеволд
28
Энкеруд
3-1-2-5
35
Жута
6
Хеденстад
24
Странд
9
Йенсен
16
Бьордал
11
Сахрауи
14
Лаюни
19
Удаль
15
Хольм
4
26
Сьеэн
18
Конгсро
33
Нури
33
Нури
18
Конгсро
4
Куруджай
70
Бьерло
70
Бьерло
4
Куруджай
22
Эрнандес-Фостер
7
Фараас
7
Фараас
22
Эрнандес-Фостер
7
77
Яковенко
77
Яковенко
7
16
Киркеволд
19
19
16
Киркеволд
14
Лаюни
17
Энг
17
Энг
14
Лаюни
19
Удаль
19
Бервен
19
Бервен
19
Удаль
Остались в запасе
ХамКам
Волеренга
1
Lars Jendal
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
10
Emil Sildnes
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
99
Пер Бротвейт
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
10
Emil Sildnes
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча ХамКам - Волеренга
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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ХамКам
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
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2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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