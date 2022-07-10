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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - ХамКам
Хаугесунд - ХамКам: обзор матча 10 июля 2022
Хаугесунд
10.07.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
1 : 1
Завершен
ХамКам
33'
Б. Нжие
45+3'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - ХамКам
Желтая карточка
Ю. Эскесен
90'
Замена
Х. Гонг
️️️️
А. Ндур
90'
Замена
Т. Педерсен
️️️️
Н. Вальстад
74'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
М. Самуэльсен
73'
71'
Желтая карточка
Ф. Сьелстад
61'
Замена
E. Sildnes
️️️️
К. Эрнандес-Фостер
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Й. Энкеруд
Желтая карточка
М. Самуэльсен
42'
38'
Замена
C. Bayiha
️️️️
А. Нури
ГОЛ! 1:0!
Б. Нжие
33'
26'
Желтая карточка
V. Skjaervik
Замена
Т. Наустдал
️️️️
К. Кригард
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Хаугесунд
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
2-3-2-4
21
5
20
Зафейрис
14
Самуэльсен
2
Теркильдсен
25
Ндур
34
Эскесен
18
Кригард
1
Селвик
11
Вальстад
10
Нжие
3-1-3-1-2
1
33
Нури
22
Эрнандес-Фостер
18
Конгсро
23
Сьелстад
4
Опсал
4
7
16
Эриксен
16
Киркеволд
28
Энкеруд
11
Вальстад
23
Педерсен
23
Педерсен
11
Вальстад
18
Кригард
20
Наустдал
20
Наустдал
18
Кригард
25
Ндур
18
Гонг
18
Гонг
25
Ндур
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
22
Эрнандес-Фостер
10
10
22
Эрнандес-Фостер
33
Нури
27
27
33
Нури
Остались в запасе
Хаугесунд
ХамКам
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
11
Joacim Holtan
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
11
Joacim Holtan
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Хаугесунд - ХамКам
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
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