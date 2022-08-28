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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Хаугесунд
ХамКам - Хаугесунд: обзор матча 28 августа 2022
ХамКам
28.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
1 : 0
Завершен
Хаугесунд
18'
Ф. Сьелстад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Хаугесунд
90'
+2
Желтая карточка
A. Baertelsen
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
Й. Энкеруд
85'
Замена
В. Конгсро
️️️️
А. Мелгалвис
85'
80'
Замена
Н. Вальстад
️️️️
Т. Педерсен
Замена
М. Бьерло
️️️️
Ф. Сьелстад
79'
Замена
M. Pedersen
️️️️
П. Александер Киркеволд
69'
67'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
М. Самуэльсен
46'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
Б. Нжие
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сьелстад
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
19
Marcus Pedersen
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
Хаугесунд
26
Магнус Кристенсен
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
4-1-3-2
1
33
Нури
4
Куруджай
22
Эрнандес-Фостер
3
Фаеррон
23
Сьелстад
4
7
33
Мелгалвис
28
Энкеруд
16
Киркеволд
3-4-1-3
23
Педерсен
5
21
20
Зафейрис
27
Санде
14
Самуэльсен
2
Теркильдсен
10
Нжие
16
Содерлунд
18
Кригард
1
Селвик
33
Мелгалвис
18
Конгсро
18
Конгсро
33
Мелгалвис
23
Сьелстад
70
Бьерло
70
Бьерло
23
Сьелстад
28
Энкеруд
7
Фараас
7
Фараас
28
Энкеруд
16
Киркеволд
19
19
16
Киркеволд
10
Нжие
26
Кристенсен
26
Кристенсен
10
Нжие
14
Самуэльсен
34
Эскесен
34
Эскесен
14
Самуэльсен
23
Педерсен
11
Вальстад
11
Вальстад
23
Педерсен
Остались в запасе
ХамКам
Хаугесунд
1
Lars Jendal
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча ХамКам - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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