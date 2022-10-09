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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - ХамКам
Мольде - ХамКам: обзор матча 09 октября 2022
Мольде
09.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
5 : 0
Завершен
ХамКам
8'
М. Эйкрем
13'
О. Брюнхильдсен
26'
М. Андре Кааса
37'
М. Эйкрем
72'
Д. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - ХамКам
85'
Замена
R. Hassan
️️️️
Ф. Сьелстад
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Андре Кааса
77'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
77'
ГОЛ! 5:0!
Д. Фофана
Пас отдал
Э. Хуссэйн
72'
70'
Замена
Ф. Фаеррон
️️️️
V. Skjaervik
70'
Замена
А. Нури
️️️️
А. Мелгалвис
Замена
Й. Бакке
️️️️
М. Эйкрем
59'
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Брюнхильдсен
59'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
С. Маннсверк
46'
46'
Замена
K. Onsrud
️️️️
П. Александер Киркеволд
ГОЛ! 4:0!
М. Эйкрем
37'
ГОЛ! 3:0!
М. Андре Кааса
26'
ГОЛ! 2:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
М. Фьортофт Левик
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
К. Эриксен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
17
Jibril Abubakar
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
3-2-2-3
28
Карлстрем
33
Риса
15
Бьорнбак
19
Хауган
8
Левик
25
Линнес
15
Кааса
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
23
Эйкрем
1-1-4-5
1
18
Конгсро
23
Сьелстад
33
Мелгалвис
4
70
Бьерло
4
Опсал
17
4
9
Линд
16
Киркеволд
28
Энкеруд
23
Эйкрем
25
Бакке
25
Бакке
23
Эйкрем
20
Маннсверк
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
20
Маннсверк
15
Кааса
6
Эдегор
6
Эдегор
15
Кааса
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
27
Фофана
17
Брюнхильдсен
33
Мелгалвис
33
Нури
33
Нури
33
Мелгалвис
4
3
Фаеррон
3
Фаеррон
4
16
Киркеволд
7
7
16
Киркеволд
23
Сьелстад
77
77
23
Сьелстад
Остались в запасе
Мольде
ХамКам
31
Оливер Петерсен
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Nicholas Hagen
ВР
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Мольде - ХамКам
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
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