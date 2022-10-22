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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Стремсгодсет
ХамКам - Стремсгодсет: обзор матча 22 октября 2022
ХамКам
22.10.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 1
Завершен
Стремсгодсет
30'
Х. Куруджай
41'
Й. Хове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Стремсгодсет
90'
Желтая карточка
О. Энерсен
Замена
E. Sildnes
️️️️
Ф. Сьелстад
81'
Замена
А. Нури
️️️️
В. Конгсро
81'
Замена
M. Pedersen
️️️️
П. Александер Киркеволд
72'
Желтая карточка
А. Мелгалвис
65'
41'
ГОЛ! 1:1!
Й. Хове
Пас отдал
Ф. Фрайдей
39'
Желтая карточка
Х. Стеневик
ГОЛ! 1:0!
Х. Куруджай
Пас отдал
М. Бьерло
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Оле Энерсен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
10
Emil Sildnes
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
19
Marcus Pedersen
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
2-1-5-2
1
18
Конгсро
4
Куруджай
23
Сьелстад
4
Опсал
70
Бьерло
7
4
33
Мелгалвис
28
Энкеруд
16
Киркеволд
2-2-1-5
16
Михра
71
Вальсвик
26
Вильсвик
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
14
Энерсен
23
4
Грегор
14
Брюнес
9
Фрайдей
18
Конгсро
33
Нури
33
Нури
18
Конгсро
23
Сьелстад
10
10
23
Сьелстад
16
Киркеволд
19
19
16
Киркеволд
Остались в запасе
ХамКам
Стремсгодсет
1
Nicholas Hagen
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
Остались в запасе
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча ХамКам - Стремсгодсет
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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ХамКам
Стремсгодсет
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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