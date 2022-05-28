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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Одд
ХамКам - Одд: обзор матча 28 мая 2022
ХамКам
28.05.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
1 : 2
Завершен
Одд
46'
В. Конгсро
24'
М. Евтович (П)
28'
Т. Лауритсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Одд
Замена
Ф. Фаеррон
️️️️
Х. Куруджай
90'
+1
88'
Желтая карточка
С. Овусу
84'
Замена
С. Аас
️️️️
М. Евтович
Замена
А. Нури
️️️️
В. Конгсро
82'
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
E. Sildnes
73'
61'
Желтая карточка
М. Евтович
59'
Замена
Ф. Реннинген Йоргенсен
️️️️
М. Ингебригтсен
58'
Желтая карточка
К. Валлем
ГОЛ! 1:2!
В. Конгсро
Пас отдал
К. Эриксен
46'
Замена
K. Onsrud
️️️️
П. Александер Киркеволд
46'
Вторая желтая
Ф. Сьелстад
43'
28'
ГОЛ! 0:2!
Т. Лауритсен
Пас отдал
О. Бьортуфт
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Евтович
Желтая карточка
Ф. Сьелстад
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
16
Кристиан Эриксен
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Одд
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
2-4-4
1
18
Конгсро
4
Куруджай
4
Опсал
4
10
33
Мелгалвис
16
Киркеволд
28
Энкеруд
16
Эриксен
23
Сьелстад
1-1-1-5
4
Бьортуфт
26
Соренсен
19
Ингебригтсен
3
Баккей
26
Евтович
16
Китолано
28
Овусу
6
Валлем
4
Куруджай
3
Фаеррон
3
Фаеррон
4
Куруджай
18
Конгсро
33
Нури
33
Нури
18
Конгсро
16
Киркеволд
7
7
16
Киркеволд
10
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
10
26
Евтович
18
Аас
18
Аас
26
Евтович
19
Ингебригтсен
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
19
Ингебригтсен
Остались в запасе
ХамКам
Одд
1
Lars Jendal
ВР
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Abel Stensrud
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Abel Stensrud
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча ХамКам - Одд
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
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