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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - ХамКам
Буде-Глимт - ХамКам: обзор матча 20 августа 2022
Буде-Глимт
20.08.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
2 : 2
Завершен
ХамКам
40'
А. Пеллегрино
72'
А. Пеллегрино (П)
54'
Х. Куруджай
86'
П. Александер Киркеволд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - ХамКам
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Д. Мвука
88'
86'
ГОЛ! 2:2!
П. Александер Киркеволд
Пас отдал
А. Мелгалвис
77'
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
Ф. Сьелстад
77'
Замена
В. Конгсро
️️️️
А. Нури
74'
Желтая карточка
К. Эрнандес-Фостер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Пеллегрино
72'
68'
Замена
Ф. Сьелстад
️️️️
E. Sildnes
68'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
Й. Энкеруд
64'
Желтая карточка
М. Бьерло
Замена
А. Гренбек
️️️️
Э. Хаген
64'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Л. Салвесен
64'
59'
Замена
М. Бьерло
️️️️
K. Onsrud
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Куруджай
Пас отдал
К. Эрнандес-Фостер
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
У. Ветлесен
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
23
Фредрик Сьелстад
ОП
70
Мортен Бьерло
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
19
Marcus Pedersen
ЦФ
4-3-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
38
Амундсен
22
Хейбротен
5
Вембангомо
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
90
Пеллегрино
22
Мвука
15
Салвесен
4-4-2
1
4
Куруджай
22
Эрнандес-Фостер
3
Фаеррон
33
Нури
33
Мелгалвис
7
10
4
Опсал
28
Энкеруд
16
Киркеволд
18
Хаген
11
Гренбек
11
Гренбек
18
Хаген
22
Мвука
7
Коомсон
7
Коомсон
22
Мвука
15
Салвесен
11
Эспейор
11
Эспейор
15
Салвесен
33
Нури
18
Конгсро
18
Конгсро
33
Нури
Сьелстад
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
Сьелстад
10
23
Сьелстад
23
Сьелстад
10
7
70
Бьерло
70
Бьерло
7
28
Энкеруд
7
Фараас
7
Фараас
28
Энкеруд
Остались в запасе
Буде-Глимт
ХамКам
1
Юлиан Лунд
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Lars Jendal
ВР
27
Clement Bayiha
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
19
Marcus Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
11
Нино Цугель
ПВ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
27
Clement Bayiha
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
19
Marcus Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Буде-Глимт - ХамКам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
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