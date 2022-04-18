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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Сандефьорд
ХамКам - Сандефьорд: обзор матча 18 апреля 2022
ХамКам
18.04.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
3 : 0
Завершен
Сандефьорд
42'
В. Конгсро
77'
Х. Куруджай
81'
Й. Энкеруд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Сандефьорд
Замена
Ю. Яковенко
️️️️
П. Александер Киркеволд
89'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
Й. Энкеруд
89'
87'
Замена
Ф. Лофтеснес-Бюне
️️️️
А. Нильссон
85'
Желтая карточка
В. Валле Эгели
Замена
E. Sildnes
️️️️
Ф. Сьелстад
85'
Замена
А. Нури
️️️️
А. Мелгалвис
85'
ГОЛ! 3:0!
Й. Энкеруд
Пас отдал
О. Серенсен
81'
79'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
79'
Замена
В. Валле Эгели
️️️️
Я. Смайлерс
79'
Замена
К. Айер
️️️️
L. Markmanrud
ГОЛ! 2:0!
Х. Куруджай
Пас отдал
А. Мелгалвис
77'
Замена
О. Серенсен
️️️️
K. Onsrud
69'
65'
Замена
Д. Вега
️️️️
Ф. Ньенету
Желтая карточка
В. Конгсро
58'
ГОЛ! 1:0!
В. Конгсро
Пас отдал
А. Мелгалвис
42'
Желтая карточка
П. Александер Киркеволд
28'
15'
Желтая карточка
А. Нильссон
Желтая карточка
Й. Энкеруд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Кристиан Эриксен
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
33
Александер Мелгалвис
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
25
Александер Нильссон
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
8
Кеанин Айер
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2-3-5
1
18
Конгсро
4
Куруджай
4
7
4
Опсал
28
Энкеруд
33
Мелгалвис
23
Сьелстад
16
Эриксен
16
Киркеволд
2-1-1-1-5
25
Тайе
3
Смайлерс
19
Куртович
25
Нильссон
7
Ньенету
3
9
Тветер
11
Офкир
6
Мерк
3
Янсен
33
Мелгалвис
33
Нури
33
Нури
33
Мелгалвис
7
18
Серенсен
18
Серенсен
7
23
Сьелстад
10
10
23
Сьелстад
28
Энкеруд
7
Фараас
7
Фараас
28
Энкеруд
16
Киркеволд
77
Яковенко
77
Яковенко
16
Киркеволд
3
8
Айер
8
Айер
3
25
Нильссон
26
Лофтеснес-Бюне
26
Лофтеснес-Бюне
25
Нильссон
7
Ньенету
15
Вега
15
Вега
7
Ньенету
3
Смайлерс
3
Эгели
3
Эгели
3
Смайлерс
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
Остались в запасе
ХамКам
Сандефьорд
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
1
Хуго Кето
ВР
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча ХамКам - Сандефьорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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ХамКам
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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