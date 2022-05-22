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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Русенборг
ХамКам - Русенборг: обзор матча 22 мая 2022
ХамКам
22.05.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 1
Завершен
Русенборг
69'
К. Эриксен
25'
С. Роджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Русенборг
86'
Замена
А. Андерссон
️️️️
Э. Даль Рейтан
80'
Замена
К. Хольс
️️️️
О. Скарсем
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
Пас отдал
А. Нури
69'
67'
Замена
В. Хофф
️️️️
С. Веччиа
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
Ф. Сьелстад
67'
Замена
А. Нури
️️️️
В. Конгсро
66'
Желтая карточка
Х. Куруджай
64'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
Ю. Яковенко
58'
Желтая карточка
В. Конгсро
57'
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Роджерс
Пас отдал
В. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Кристиан Эриксен
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
2
Павле Вагич
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Русенборг
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
2-4-4
1
18
Конгсро
4
Куруджай
4
Опсал
10
4
33
Мелгалвис
28
Энкеруд
23
Сьелстад
77
Яковенко
16
Эриксен
2-5-1-2
1
Хансен
5
Роджерс
29
Рейтан
7
Хенриксен
8
Беркеейет
55
Йенсен
20
Тагсет
77
Скарсем
23
Веччиа
29
Хольм
2
Вагич
18
Конгсро
33
Нури
33
Нури
18
Конгсро
23
Сьелстад
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
23
Сьелстад
77
Яковенко
7
Фараас
7
Фараас
77
Яковенко
29
Рейтан
18
Андерссон
18
Андерссон
29
Рейтан
23
Веччиа
15
Хофф
15
Хофф
23
Веччиа
77
Скарсем
19
Хольс
19
Хольс
77
Скарсем
Остались в запасе
ХамКам
Русенборг
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Остались в запасе
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча ХамКам - Русенборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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