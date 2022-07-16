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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Буде-Глимт
ХамКам - Буде-Глимт: обзор матча 16 июля 2022
ХамКам
16.07.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
0 : 2
Завершен
Буде-Глимт
77'
А. Пеллегрино
82'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Буде-Глимт
Замена
C. Bayiha
️️️️
А. Мелгалвис
90'
Замена
Ю. Яковенко
️️️️
Й. Энкеруд
89'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
П. Александер Киркеволд
88'
82'
ГОЛ! 0:2!
А. Пеллегрино
Пас отдал
У. Ветлесен
Желтая карточка
К. Эриксен
80'
78'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
И. Амундсен
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Пеллегрино
77'
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
С. Серли
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
K. Onsrud
70'
67'
Замена
Э. Хаген
️️️️
Г. Ветти
67'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
Желтая карточка
А. Мелгалвис
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
3-4-1-2
1
18
Конгсро
22
Эрнандес-Фостер
4
Куруджай
4
Опсал
4
7
33
Мелгалвис
16
Эриксен
16
Киркеволд
28
Энкеруд
3-2-2-3
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Сампстед
22
Хейбротен
14
Салтнес
10
Ветлесен
10
Серли
22
Мвука
38
Амундсен
18
Ветти
11
Эспейор
7
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
7
16
Киркеволд
7
Фараас
7
Фараас
16
Киркеволд
33
Мелгалвис
27
27
33
Мелгалвис
28
Энкеруд
77
Яковенко
77
Яковенко
28
Энкеруд
38
Амундсен
16
Конрадсен
16
Конрадсен
38
Амундсен
18
Ветти
18
Хаген
18
Хаген
18
Ветти
10
Серли
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
10
Серли
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
Остались в запасе
ХамКам
Буде-Глимт
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
10
Emil Sildnes
ЦП
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
45
Маркус Андерсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
10
Emil Sildnes
ЦП
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Остались в запасе
45
Маркус Андерсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча ХамКам - Буде-Глимт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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