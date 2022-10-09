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    Фердинанд Освальд - статистика

    #25 | Вратарь
    Имя Фердинанд
    Фамилия Освальд
    Команда Тироль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 октября 1990 (32 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Тироль 2:3 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Альтах 0:0 Тироль Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    11.02.2023 1' - 90' Вольфсберг 1:2 Тироль Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тироль 20 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:3 ЛАСК (Линц)
    26.02.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:0 Тироль (Ваттенс)
    19.02.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    11.02.2023 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    12.11.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:0 Рид (Рид)
    06.11.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Аустрия (Вена)
    29.10.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:3 Тироль (Ваттенс)
    22.10.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 1:5 Тироль (Ваттенс)
    15.10.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 3:2 Аустрия Л (Лустенау)
    09.10.2022 1' -90' Штурм (Грац) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    01.10.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:5 Рапид (Вена)
    17.09.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:4 Тироль (Ваттенс)
    10.09.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Альтах (Альтах)
    03.09.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Тироль (Ваттенс)
    28.08.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    21.08.2022 1' -90' Рид (Рид) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    13.08.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    07.08.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    31.07.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:1 Хартберг (Хартберг)
    24.07.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 2:1 Тироль (Ваттенс)
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