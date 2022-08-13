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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Тироль
Аустрия - Тироль: обзор матча 13 августа 2022
Аустрия
13.08.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Тироль
20'
Х. Табакович
49'
Д. Фиц
58'
Т. Прица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Тироль
85'
Замена
J. Forst
️️️️
С. Огринец
Замена
М. Джуричин
️️️️
М. Хускович
84'
80'
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
80'
Замена
D. Tomic
️️️️
Ж. Рогель
77'
Желтая карточка
В. Мюллер
Замена
Д. Келеш
️️️️
Д. Фиц
63'
Замена
А. Юкич
️️️️
Ф. Вустингер
63'
58'
ГОЛ! 2:1!
Т. Прица
Пас отдал
Л. Шульцбахер
55'
Замена
A. Ranacher
️️️️
D. Stumberger
ГОЛ! 2:0!
Д. Фиц
Пас отдал
М. Браунедер
49'
Замена
Б. Куметио
️️️️
Х. Табакович
35'
Красная карточка
Л. Гальвао
33'
ГОЛ! 1:0!
Х. Табакович
Пас отдал
Д. Фиц
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
22
Флориан Вустингер
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
29
Муарем Хускович
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
7
Марко Джуричин
ЦП
77
Александар Юкич
АП
43
Мануэль Польстер
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
2-4-2-2
1
Фрюхтль
5
Мюль
4
Мартинс
26
Ранфтль
23
Браунедер
3
Гальвао
22
Вустингер
36
Фиц
30
Фишер
9
Табакович
29
Хускович
3-5-2
25
Освальд
6
Шульцбахер
26
6
Бехоунек
21
Рогель
10
Блуме
5
Мюллер
98
Огринец
44
99
Прелец
22
Прица
9
Табакович
12
Куметио
12
Куметио
9
Табакович
29
Хускович
7
Джуричин
7
Джуричин
29
Хускович
22
Вустингер
77
Юкич
77
Юкич
22
Вустингер
36
Фиц
70
Келеш
70
Келеш
36
Фиц
26
14
14
26
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
98
Огринец
7
7
98
Огринец
21
Рогель
18
18
21
Рогель
Остались в запасе
Аустрия
Тироль
99
Мирко Кос
ВР
43
Мануэль Польстер
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
43
Мануэль Польстер
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Аустрия - Тироль
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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