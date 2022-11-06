Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Аустрия
Тироль - Аустрия: обзор матча 06 ноября 2022
Тироль
06.11.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Аустрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Аустрия
90'
+2
Желтая карточка
И. Драме
Замена
О. Окунгбова
️️️️
Б. Блуме
85'
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
84'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Т. Забитцер
74'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Н. Прелец
74'
69'
Замена
Д. Келеш
️️️️
М. Польстер
Замена
Т. Прица
️️️️
С. Огринец
64'
63'
Замена
И. Драме
️️️️
Н. Доведан
63'
Замена
А. Грубер
️️️️
А. Юкич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
9
Андреас Грубер
ЦФ
9
Ибраима Драме
ЦФ
3-5-2
25
Освальд
20
Бахер
6
Бехоунек
6
Шульцбахер
14
44
5
Мюллер
10
Блуме
98
Огринец
10
Забитцер
99
Прелец
3-2-3-2
1
Фрюхтль
46
Хандль
40
Мейсль
4
Мартинс
26
Ранфтль
23
Браунедер
30
Фишер
77
Юкич
43
Польстер
14
Доведан
36
Фиц
10
Блуме
22
Окунгбова
22
Окунгбова
10
Блуме
10
Забитцер
7
Эртльталер
7
Эртльталер
10
Забитцер
99
Прелец
21
Рогель
21
Рогель
99
Прелец
98
Огринец
22
Прица
22
Прица
98
Огринец
43
Польстер
70
Келеш
70
Келеш
43
Польстер
77
Юкич
9
Грубер
9
Грубер
77
Юкич
14
Доведан
9
Драме
9
Драме
14
Доведан
Остались в запасе
Тироль
Аустрия
13
B. Ozegovic
ВР
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Тироль - Аустрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
Новости команд
Все
Тироль
Аустрия
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+