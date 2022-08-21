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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Тироль
Рид - Тироль: обзор матча 21 августа 2022
Рид
21.08.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Тироль
32'
Т. Плавотич
48'
С. Огринец
84'
Ж. Рогель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рид - Тироль
90'
+6
Желтая карточка
Л. Шульцбахер
Замена
G. Junior Diomande
️️️️
Ю. Вайссмайер
89'
84'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Рогель
Пас отдал
Т. Прица
82'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Б. Блуме
Замена
D. Cosgun
️️️️
Л. Микич
81'
Замена
К. Моншейн
️️️️
К. Микаэл
70'
48'
ГОЛ! 1:1!
С. Огринец
ГОЛ! 1:0!
Т. Плавотич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Давид Унгар
ЦЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
4
Марсель Зигль
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рид
36
Patrick Moser
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
7
Denizcan Cosgun
ЦП
45
Gontie Junior Diomande
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
3-4-3
1
Радлингер
4
Плавотич
66
Унгар
23
Вебербауэр
4
Зигль
12
Микаэл
22
Нутц
77
17
Помер
9
Микич
10
Вайссмайер
4-4-1
25
Освальд
6
Бехоунек
26
6
Шульцбахер
20
Бахер
98
Огринец
10
Блуме
44
5
Мюллер
22
Прица
9
Микич
7
7
9
Микич
10
Вайссмайер
45
45
10
Вайссмайер
12
Микаэл
14
Моншейн
14
Моншейн
12
Микаэл
10
Блуме
14
14
10
Блуме
Остались в запасе
Рид
Тироль
36
Patrick Moser
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
36
Patrick Moser
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
44
Nico Wiesinger
ЦЗ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Рид - Тироль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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