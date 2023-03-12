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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Тироль
Рапид - Тироль: обзор матча 12 марта 2023
Рапид
12.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Тироль
75'
О. Штрунц
87'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Тироль
Замена
Т. Шик
️️️️
Д. Касиус
90'
+1
89'
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
ГОЛ! 2:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
М. Освальд
87'
80'
Замена
Л. Риналди
️️️️
Ю. Эртльталер
76'
Желтая карточка
Л. Шульцбахер
Замена
М. Освальд
️️️️
Д. Петрович
76'
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
76'
ГОЛ! 1:0!
О. Штрунц
Пас отдал
М. Груль
75'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
65'
65'
Замена
Т. Прица
️️️️
С. Огринец
Замена
О. Штрунц
️️️️
Б. Циммерманн
62'
Желтая карточка
Б. Циммерманн
59'
46'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
A. Ranacher
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
39'
34'
Желтая карточка
A. Ranacher
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
18
Марко Груль
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
12
Анте Байич
ПП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
4-2-2-2
1
Хедл
14
Кверфельд
21
Соллбауэр
5
Морман
30
Касиус
21
Петрович
5
Кершбаум
18
Груль
18
Грайль
9
Бургшталлер
9
Циммерманн
3-5-1-1
25
Освальд
6
Бехоунек
26
6
Шульцбахер
21
Рогель
7
Эртльталер
98
Огринец
14
5
Мюллер
44
7
21
Петрович
28
Освальд
28
Освальд
21
Петрович
30
Касиус
13
Шик
13
Шик
30
Касиус
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
9
Циммерманн
17
Штрунц
17
Штрунц
9
Циммерманн
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
14
10
Забитцер
10
Забитцер
14
7
Эртльталер
7
Риналди
7
Риналди
7
Эртльталер
98
Огринец
22
Прица
22
Прица
98
Огринец
Остались в запасе
Рапид
Тироль
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Рапид - Тироль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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