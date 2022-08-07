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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Аустрия К
Тироль - Аустрия К: обзор матча 07 августа 2022
Тироль
07.08.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия К
8'
Т. Прица
12'
Т. Прица
90+2'
Й. Арвейлер
90+6'
Н. Виммер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Аустрия К
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Виммер
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Й. Арвейлер
Пас отдал
Н. Виммер
Вторая желтая
Ф. Бахер
90'
82'
Желтая карточка
Р. Бенателли
79'
Желтая карточка
М. Морейра
76'
Замена
Т. Шумахер
️️️️
Ф. Ридер
75'
Желтая карточка
Ф. Ридер
Желтая карточка
Р. Бехоунек
74'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Т. Прица
68'
65'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Э. Ирвинг
Замена
Л. Шульцбахер
️️️️
С. Огринец
57'
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
57'
46'
Замена
Р. Бенателли
️️️️
К. Гезос
Желтая карточка
Т. Прица
18'
Желтая карточка
Ф. Бахер
15'
ГОЛ! 2:0!
Т. Прица
12'
ГОЛ! 1:0!
Т. Прица
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
18
Энди Ирвинг
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Аустрия К
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
3-5-2
25
Освальд
20
Бахер
6
Бехоунек
26
98
Огринец
10
Блуме
5
Мюллер
44
21
Рогель
99
Прелец
22
Прица
4-3-1-2
13
Менцель
37
Виммер
31
Марер
8
Гезос
6
Морейра
24
Верницниг
44
Штрауди
24
Цветко
33
Ридер
18
Ирвинг
32
Пинк
98
Огринец
6
Шульцбахер
6
Шульцбахер
98
Огринец
22
Прица
7
Эртльталер
7
Эртльталер
22
Прица
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
33
Ридер
33
Шумахер
33
Шумахер
33
Ридер
8
Гезос
11
Бенателли
11
Бенателли
8
Гезос
18
Ирвинг
9
Арвейлер
9
Арвейлер
18
Ирвинг
Остались в запасе
Тироль
Аустрия К
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
Остались в запасе
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Аустрия К
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
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