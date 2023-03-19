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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Штурм
Тироль - Штурм: обзор матча 19 марта 2023
Тироль
19.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Штурм
66'
Э. Эмега
87'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Штурм
87'
ГОЛ! 0:2!
А. Айети
85'
Замена
А. Айети
️️️️
Э. Эмега
85'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Д. Шнегг
Желтая карточка
D. Tomic
83'
77'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Т. Хорват
Замена
D. Tomic
️️️️
Ж. Рогель
75'
Замена
Л. Риналди
️️️️
Ю. Эртльталер
75'
Желтая карточка
J. Naschberger
70'
66'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эмега
Замена
J. Forst
️️️️
Т. Прица
61'
59'
Желтая карточка
Б. Силва Тейшейра
Замена
J. Naschberger
️️️️
С. Огринец
31'
30'
Замена
А. Боркович
️️️️
Г. Вютрих
Желтая карточка
Т. Прица
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
3-5-2
25
Освальд
20
Бахер
6
Бехоунек
26
98
Огринец
44
5
Мюллер
7
Эртльталер
21
Рогель
10
Забитцер
22
Прица
3-2-3-1-1
13
Оконкво
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
14
Хорват
25
Хирлендер
22
Прасс
70
Силва Тейшейра
22
Эмега
22
Прица
7
7
22
Прица
98
Огринец
14
14
98
Огринец
21
Рогель
18
18
21
Рогель
7
Эртльталер
7
Риналди
7
Риналди
7
Эртльталер
5
Вютрих
6
Боркович
6
Боркович
5
Вютрих
23
Шнегг
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
23
Шнегг
14
Хорват
8
Китеишвили
8
Китеишвили
14
Хорват
22
Эмега
9
Айети
9
Айети
22
Эмега
Остались в запасе
Тироль
Штурм
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Тироль - Штурм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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