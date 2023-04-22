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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Аустрия Л
Тироль - Аустрия Л: обзор матча 22 апреля 2023
Тироль
22.04.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
0 : 2
Завершен
Аустрия Л
56'
Л. Фридрикас (П)
75'
Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Аустрия Л
79'
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Л. Фридрикас
75'
ГОЛ! 0:2!
Андерсон
Пас отдал
Д. Тифенбах
70'
Желтая карточка
Л. Фридрикас
70'
Замена
Д. Тифенбах
️️️️
С. Сурданович
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Ю. Эртльталер
70'
Замена
Б. Блуме
️️️️
J. Naschberger
63'
Замена
J. Forst
️️️️
Т. Прица
62'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
A. Ranacher
62'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Фридрикас
Желтая карточка
Р. Бехоунек
54'
46'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Адриэл
46'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
А. Шмид
40'
Желтая карточка
Андерсон
26'
Замена
М. Мак
️️️️
Ж. Югонет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
35
Адриэл
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Justin Forst
ЦФ
Аустрия Л
31
Маттиас Мак
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
9
Майкл Чеукуа
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
20
Бахер
6
Бехоунек
6
Шульцбахер
5
Мюллер
44
7
Эртльталер
14
22
Прица
10
Забитцер
14
4-2-2-2
27
Ширль
28
Андерсон
29
Груйчич
4
Югонет
21
Генуш
23
Грабхер
35
Адриэл
86
Сурданович
77
Диаби
18
Шмид
30
Фридрикас
7
Эртльталер
7
Скрбо
7
Скрбо
7
Эртльталер
14
10
Блуме
10
Блуме
14
14
21
Рогель
21
Рогель
14
22
Прица
7
7
22
Прица
4
Югонет
31
Мак
31
Мак
4
Югонет
35
Адриэл
7
Гмайнер
7
Гмайнер
35
Адриэл
30
Фридрикас
9
Чеукуа
9
Чеукуа
30
Фридрикас
18
Шмид
18
Тюркмен
18
Тюркмен
18
Шмид
86
Сурданович
33
Тифенбах
33
Тифенбах
86
Сурданович
Остались в запасе
Тироль
Аустрия Л
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
20
Неманья Мотика
ЛВ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
Остались в запасе
20
Неманья Мотика
ЛВ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Тироль - Аустрия Л
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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