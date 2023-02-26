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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Тироль
Альтах - Тироль: обзор матча 26 февраля 2023
Альтах
26.02.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Тироль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Тироль
90'
+2
Замена
J. Naschberger
️️️️
J. Forst
90'
Желтая карточка
A. Ranacher
89'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ю. Эртльталер
88'
Желтая карточка
Ш. Скрбо
85'
Желтая карточка
Р. Бехоунек
Замена
J. Jurčec
️️️️
Я. Юрчек
80'
Замена
М. Лазетич
️️️️
Х. Балич
66'
63'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
С. Огринец
Замена
Н. Бишоф
️️️️
A. Abdijanović
59'
47'
Желтая карточка
Ф. Бахер
46'
Замена
D. Tomic
️️️️
Т. Прица
46'
Замена
О. Окунгбова
️️️️
K. Schulz
5'
Желтая карточка
K. Schulz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
99
Андреас Юнгдаль
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
32
Felix Straussl
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
27
Ян Юрчек
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
3
Simon Nelson
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
24
Jurica Jurčec
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
8
Марко Лазетич
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
4-1-2-4
99
Юнгдаль
37
Эдокполор
16
Шрайнер
17
Ягер
32
4
Штраус
27
Хаудум
8
Бере
27
Юрчек
22
18
Балич
9
Нухиу
3-5-2
25
Освальд
6
Шульцбахер
6
Бехоунек
20
Бахер
21
Рогель
5
Мюллер
7
Эртльталер
98
Огринец
44
7
22
Прица
27
Юрчек
24
24
27
Юрчек
22
27
Бишоф
27
Бишоф
22
18
Балич
8
Лазетич
8
Лазетич
18
Балич
98
Огринец
7
Скрбо
7
Скрбо
98
Огринец
44
22
Окунгбова
22
Окунгбова
44
7
Эртльталер
14
14
7
Эртльталер
7
14
14
7
22
Прица
18
18
22
Прица
Остались в запасе
Альтах
Тироль
16
Tino Casali
ВР
3
Simon Nelson
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
1
Paul Schermer
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
3
Simon Nelson
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Альтах - Тироль
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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