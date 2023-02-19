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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Зальцбург
Тироль - Зальцбург: обзор матча 19 февраля 2023
Тироль
19.02.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Зальцбург
90+1'
D. Tomic
45'
K. Schulz (АГ)
56'
Б. Шешко
85'
К. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Зальцбург
ГОЛ! 1:3!
D. Tomic
Пас отдал
Ш. Скрбо
90'
+1
85'
ГОЛ! 0:3!
К. Конате
Пас отдал
М. Кьергор
Замена
D. Tomic
️️️️
Т. Прица
78'
76'
Замена
К. Конате
️️️️
Ж. Адаму
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
С. Огринец
66'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ж. Рогель
66'
Замена
О. Окунгбова
️️️️
J. Naschberger
65'
64'
Замена
А. Дедич
️️️️
А. Ульмер
63'
Замена
А. Форсон
️️️️
Л. Сучич
58'
Желтая карточка
А. Ульмер
56'
ГОЛ! 0:2!
Б. Шешко
Пас отдал
Ж. Адаму
47'
Замена
Б. Шешко
️️️️
С. Койта
46'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
Л. Гурна
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
K. Schulz
Замена
J. Forst
️️️️
Т. Забитцер
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
10
Томас Забитцер
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
10
Оскар Глух
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Секу Койта
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
19
Карим Конате
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
20
Бахер
6
Бехоунек
6
Шульцбахер
98
Огринец
44
10
Блуме
21
Рогель
14
22
Прица
10
Забитцер
4-1-1-2-2
16
Кен
20
ван дер Бремпт
13
Бернардо
31
Павлович
17
Ульмер
29
Гурна
24
Сучич
10
Глух
14
Кьергор
20
Адаму
20
Койта
98
Огринец
7
Скрбо
7
Скрбо
98
Огринец
21
Рогель
14
14
21
Рогель
14
22
Окунгбова
22
Окунгбова
14
10
Забитцер
7
7
10
Забитцер
22
Прица
18
18
22
Прица
17
Ульмер
37
Дедич
37
Дедич
17
Ульмер
29
Гурна
13
Зайвальд
13
Зайвальд
29
Гурна
24
Сучич
17
Форсон
17
Форсон
24
Сучич
20
Адаму
19
Конате
19
Конате
20
Адаму
20
Койта
30
Шешко
30
Шешко
20
Койта
Остались в запасе
Тироль
Зальцбург
1
Paul Schermer
ВР
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
5
Валентино Мюллер
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Зальцбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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