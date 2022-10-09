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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Тироль
Штурм - Тироль: обзор матча 09 октября 2022
Штурм
09.10.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Тироль
17'
Й. Горенц-Станкович
37'
Д. Шнегг
20'
K. Schulz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Тироль
89'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Ф. Бахер
84'
Замена
J. Forst
️️️️
Л. Шульцбахер
84'
Замена
D. Tomic
️️️️
Б. Блуме
84'
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
Замена
А. Айети
️️️️
М. Саркария
81'
80'
Желтая карточка
Л. Шульцбахер
Желтая карточка
М. Саркария
74'
74'
Замена
Т. Прица
️️️️
С. Огринец
Замена
В. Бевинг
️️️️
Д. Шнегг
71'
Замена
И. Любич
️️️️
С. Хирлендер
65'
Замена
Я. Яншер
️️️️
Э. Эмега
65'
Замена
А. Прасс
️️️️
О. Китеишвили
65'
Желтая карточка
Э. Эмега
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шнегг
Пас отдал
М. Саркария
37'
20'
ГОЛ! 1:1!
K. Schulz
Пас отдал
Б. Блуме
ГОЛ! 1:0!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
А. Боркович
17'
15'
Желтая карточка
D. Stumberger
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
5
Вютрих
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
25
Хирлендер
14
Хорват
8
Китеишвили
11
Саркария
22
Эмега
4-4-2
25
Освальд
26
6
Шульцбахер
20
Бахер
6
Бехоунек
10
Блуме
5
Мюллер
98
Огринец
44
10
Забитцер
99
Прелец
8
Китеишвили
22
Прасс
22
Прасс
8
Китеишвили
25
Хирлендер
77
Любич
77
Любич
25
Хирлендер
22
Эмега
89
Яншер
89
Яншер
22
Эмега
23
Шнегг
11
Бевинг
11
Бевинг
23
Шнегг
11
Саркария
9
Айети
9
Айети
11
Саркария
20
Бахер
21
Рогель
21
Рогель
20
Бахер
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
6
Шульцбахер
7
7
6
Шульцбахер
10
Блуме
18
18
10
Блуме
98
Огринец
22
Прица
22
Прица
98
Огринец
Остались в запасе
Штурм
Тироль
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Штурм - Тироль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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