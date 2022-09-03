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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Тироль
Зальцбург - Тироль: обзор матча 03 сентября 2022
Зальцбург
03.09.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Тироль
13'
Н. Окафор
79'
И. Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Тироль
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Рогель
85'
Желтая карточка
Л. Риналди
Замена
С. Павлович
️️️️
М. Вебер
83'
ГОЛ! 2:0!
И. Диарра
Пас отдал
Б. Шешко
79'
77'
Замена
Л. Риналди
️️️️
В. Мюллер
Желтая карточка
А. Дедич
67'
Замена
Л. Гурна
️️️️
Д. Камери
61'
Замена
И. Диарра
️️️️
Н. Зайвальд
61'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Фернандо
61'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Н. Окафор
61'
60'
Замена
D. Stumberger
️️️️
K. Schulz
60'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
Т. Прица
Желтая карточка
А. Ульмер
48'
29'
Желтая карточка
K. Schulz
ГОЛ! 1:0!
Н. Окафор
Пас отдал
Фернандо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
70
Дижон Камери
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
4-3-1-2
16
Кен
37
Дедич
8
Вебер
28
Соле
17
Ульмер
24
Капалдо
13
Зайвальд
70
Камери
14
Кьергор
11
Фернандо
19
Окафор
3-5-2
25
Освальд
6
Бехоунек
6
Шульцбахер
20
Бахер
21
Рогель
5
Мюллер
10
Блуме
44
22
Окунгбова
18
22
Прица
8
Вебер
31
Павлович
31
Павлович
8
Вебер
70
Камери
29
Гурна
29
Гурна
70
Камери
13
Зайвальд
5
Диарра
5
Диарра
13
Зайвальд
19
Окафор
30
Шешко
30
Шешко
19
Окафор
11
Фернандо
20
Адаму
20
Адаму
11
Фернандо
44
26
26
44
22
Прица
10
Забитцер
10
Забитцер
22
Прица
5
Мюллер
7
Риналди
7
Риналди
5
Мюллер
Остались в запасе
Зальцбург
Тироль
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Зальцбург - Тироль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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