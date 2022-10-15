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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Аустрия Л
Тироль - Аустрия Л: обзор матча 15 октября 2022
Тироль
15.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Аустрия Л
14'
K. Schulz
28'
С. Огринец
37'
Т. Забитцер (П)
48'
А. Шмид
90+4'
Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Аустрия Л
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Андерсон
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. Забитцер
74'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ж. Рогель
74'
68'
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Х. Генуш
63'
Желтая карточка
Б. Силва Тейшейра
Замена
D. Tomic
️️️️
С. Огринец
55'
48'
ГОЛ! 3:1!
А. Шмид
Пас отдал
Андерсон
46'
Замена
Я. Диаби
️️️️
Л. Фридрикас
46'
Замена
Д. Груйчич
️️️️
Ф. Гмайнер
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Забитцер
37'
Замена
Р. Бехоунек
️️️️
D. Stumberger
33'
Желтая карточка
Ж. Рогель
29'
ГОЛ! 2:0!
С. Огринец
28'
Желтая карточка
В. Мюллер
22'
17'
Замена
Т. Рейн
️️️️
Ч. Тюркмен
ГОЛ! 1:0!
K. Schulz
Пас отдал
D. Stumberger
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
99
Ник Прелец
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
28
Андерсон
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Аустрия Л
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
18
Антони Шмид
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
3-5-2
25
Освальд
26
6
Шульцбахер
20
Бахер
44
98
Огринец
10
Блуме
5
Мюллер
21
Рогель
10
Забитцер
99
Прелец
3-2-2-2-1
27
Ширль
7
Гмайнер
31
Мак
4
Югонет
28
Андерсон
21
Генуш
18
Тюркмен
23
Грабхер
70
Силва Тейшейра
86
Сурданович
30
Фридрикас
26
6
Бехоунек
6
Бехоунек
26
21
Рогель
14
14
21
Рогель
10
Забитцер
22
Прица
22
Прица
10
Забитцер
98
Огринец
18
18
98
Огринец
7
Гмайнер
29
Груйчич
29
Груйчич
7
Гмайнер
18
Тюркмен
8
Рейн
8
Рейн
18
Тюркмен
21
Генуш
9
Чеукуа
9
Чеукуа
21
Генуш
30
Фридрикас
77
Диаби
77
Диаби
30
Фридрикас
Остались в запасе
Тироль
Аустрия Л
13
B. Ozegovic
ВР
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
18
Антони Шмид
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Остались в запасе
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
18
Антони Шмид
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Тироль - Аустрия Л
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
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