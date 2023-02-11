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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Тироль
Вольфсберг - Тироль: обзор матча 11 февраля 2023
Вольфсберг
11.02.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Тироль
87'
Т. Барибо
62'
Т. Прица
70'
Т. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Тироль
90'
+4
Замена
D. Tomic
️️️️
Т. Забитцер
90'
+1
Замена
J. Naschberger
️️️️
С. Огринец
ГОЛ! 1:2!
Т. Барибо
Пас отдал
Т. Рохер
87'
84'
Замена
J. Forst
️️️️
Т. Прица
84'
Замена
О. Окунгбова
️️️️
В. Мюллер
Замена
Э. Омич
️️️️
К. Кершбаумер
75'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
С. Пизингер
74'
70'
ГОЛ! 0:2!
Т. Забитцер
Пас отдал
Б. Блуме
Замена
Т. Рохер
️️️️
М. Тафернер
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
Т. Прица
Пас отдал
С. Огринец
Замена
А. Ясич
️️️️
Т. Балло
46'
Замена
М. Новак
️️️️
Д. Шерцер
21'
Желтая карточка
Д. Шерцер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
8
Симон Пизингер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Вольфсберг
27
Михаэль Новак
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
3-2-1-3
39
Бонманн
12
Анзолин
3
Шерцер
15
Оэрман
30
Тафернер
8
Пизингер
8
Балло
18
Ферачниг
11
Малоне
9
Барибо
3-5-2
25
Освальд
20
Бахер
6
Бехоунек
6
Шульцбахер
21
Рогель
5
Мюллер
10
Блуме
98
Огринец
44
10
Забитцер
22
Прица
3
Шерцер
27
Новак
27
Новак
3
Шерцер
8
Балло
97
Ясич
97
Ясич
8
Балло
7
Кершбаумер
18
Омич
18
Омич
7
Кершбаумер
8
Пизингер
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
30
Тафернер
18
Рохер
18
Рохер
30
Тафернер
5
Мюллер
22
Окунгбова
22
Окунгбова
5
Мюллер
98
Огринец
14
14
98
Огринец
22
Прица
7
7
22
Прица
10
Забитцер
18
18
10
Забитцер
Остались в запасе
Вольфсберг
Тироль
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Paul Schermer
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Вольфсберг - Тироль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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