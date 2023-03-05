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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - ЛАСК
Тироль - ЛАСК: обзор матча 05 марта 2023
Тироль
05.03.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 20 тур
2 : 3
Завершен
ЛАСК
45'
J. Forst
46'
В. Мюллер
22'
И. Мустафа
34'
К. Накамура
90+1'
Р. Жуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - ЛАСК
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Р. Жуль
Пас отдал
К. Накамура
Замена
J. Naschberger
️️️️
С. Огринец
89'
77'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
С. Хорват
77'
Замена
П. Михорль
️️️️
И. Мустафа
Замена
Т. Прица
️️️️
J. Forst
64'
Желтая карточка
С. Огринец
62'
62'
Замена
Ф. Визингер
️️️️
Ф. Цирайс
Замена
K. Bauernfeind
️️️️
Ю. Эртльталер
56'
Вторая желтая
Ф. Бахер
54'
ГОЛ! 2:2!
В. Мюллер
Пас отдал
K. Schulz
46'
ГОЛ! 1:2!
J. Forst
Пас отдал
С. Огринец
45'
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Накамура
Пас отдал
И. Мустафа
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Мустафа
Пас отдал
С. Хорват
Желтая карточка
Ф. Бахер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
28
Thomas Geris
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
ЛАСК
28
Филипп Визингер
ЦЗ
34
Петер Михорль
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
3-5-1-1
25
Освальд
6
Шульцбахер
26
20
Бахер
7
Эртльталер
14
5
Мюллер
44
21
Рогель
98
Огринец
7
3-1-3-3
26
Лаваль
33
Лукенедер
4
Цирайс
30
Стойкович
32
Йовичич
8
Усор
30
Хорват
23
Мустафа
19
Поцман
32
Жуль
11
Накамура
7
22
Прица
22
Прица
7
7
Эртльталер
28
28
7
Эртльталер
98
Огринец
14
14
98
Огринец
4
Цирайс
28
Визингер
28
Визингер
4
Цирайс
23
Мустафа
34
Михорль
34
Михорль
23
Мустафа
30
Хорват
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Хорват
Остались в запасе
Тироль
ЛАСК
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
28
Thomas Geris
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
43
Nemanja Celic
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
27
David Jaunegg
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
28
Thomas Geris
ЦП
Остались в запасе
43
Nemanja Celic
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Тироль - ЛАСК
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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