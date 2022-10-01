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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Рапид
Тироль - Рапид: обзор матча 01 октября 2022
Тироль
01.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
0 : 5
Завершен
Рапид
45'
Г. Бургшталлер
51'
М. Груль
57'
Г. Бургшталлер (П)
78'
Ф. Дрейф
81'
Б. Циммерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Рапид
81'
ГОЛ! 0:5!
Б. Циммерманн
81'
Замена
П. Грайль
️️️️
Р. Кершбаум
80'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Ф. Дрейф
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Б. Блуме
79'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
D. Stumberger
79'
Замена
J. Forst
️️️️
Н. Прелец
79'
78'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Дрейф
71'
Замена
Т. Шик
️️️️
Н. Кюн
60'
Желтая карточка
Й. Ауэр
57'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Бургшталлер
Замена
С. Огринец
️️️️
Л. Риналди
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Груль
Пас отдал
М. Косцельник
45'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бургшталлер
32'
Замена
М. Груль
️️️️
М. Хофманн
Желтая карточка
Л. Риналди
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
6
Алекса Пейич
ОП
19
Николас Кюн
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
7
Justin Forst
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
4-3-3
25
Освальд
20
Бахер
26
6
Шульцбахер
6
Бехоунек
44
5
Мюллер
10
Блуме
7
Риналди
99
Прелец
10
Забитцер
3-1-4-2
1
Хедл
14
Кверфельд
21
Соллбауэр
28
Хофманн
6
Пейич
19
Кюн
3
Косцельник
5
Кершбаум
23
Ауэр
9
Дрейф
9
Бургшталлер
10
Блуме
7
Эртльталер
7
Эртльталер
10
Блуме
7
Риналди
98
Огринец
98
Огринец
7
Риналди
26
21
Рогель
21
Рогель
26
99
Прелец
7
7
99
Прелец
19
Кюн
13
Шик
13
Шик
19
Кюн
5
Кершбаум
18
Грайль
18
Грайль
5
Кершбаум
28
Хофманн
18
Груль
18
Груль
28
Хофманн
9
Дрейф
9
Циммерманн
9
Циммерманн
9
Дрейф
Остались в запасе
Тироль
Рапид
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Анте Байич
ПП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Анте Байич
ПП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Тироль - Рапид
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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