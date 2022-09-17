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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Тироль
ЛАСК - Тироль: обзор матча 17 сентября 2022
ЛАСК
17.09.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Тироль
3'
К. Накамура
5'
Н. Прелец
41'
Н. Прелец
45+1'
Л. Риналди
63'
Н. Прелец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Тироль
86'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Л. Шульцбахер
Замена
G. Zirngast
️️️️
П. Михорль
81'
78'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Т. Забитцер
78'
Замена
J. Forst
️️️️
Н. Прелец
78'
Замена
Т. Прица
️️️️
Л. Риналди
Замена
Х. Балич
️️️️
Э. Кулурис
65'
63'
ГОЛ! 1:4!
Н. Прелец
Пас отдал
Л. Шульцбахер
58'
Желтая карточка
Л. Шульцбахер
Замена
С. Хорват
️️️️
N. Celic
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
Л. Риналди
Пас отдал
В. Мюллер
41'
ГОЛ! 1:2!
Н. Прелец
Пас отдал
K. Schulz
22'
Замена
D. Stumberger
️️️️
О. Окунгбова
Желтая карточка
N. Celic
19'
5'
ГОЛ! 1:1!
Н. Прелец
Пас отдал
Л. Риналди
ГОЛ! 1:0!
К. Накамура
Пас отдал
Т. Гойгингер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
12
Николас Польстер
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
8
Gabriel Zirngast
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
2-3-1-4
30
Шлагер
4
Цирайс
33
Лукенедер
36
Реннер
34
Михорль
43
11
Накамура
19
Поцман
9
Кулурис
36
Гойгингер
32
Жуль
3-4-3
25
Освальд
6
Бехоунек
20
Бахер
6
Шульцбахер
5
Мюллер
10
Блуме
22
Окунгбова
44
7
Риналди
99
Прелец
10
Забитцер
34
Михорль
8
8
34
Михорль
43
30
Хорват
30
Хорват
43
9
Кулурис
18
Балич
18
Балич
9
Кулурис
22
Окунгбова
26
26
22
Окунгбова
6
Шульцбахер
14
14
6
Шульцбахер
10
Забитцер
14
14
10
Забитцер
7
Риналди
22
Прица
22
Прица
7
Риналди
99
Прелец
7
7
99
Прелец
Остались в запасе
ЛАСК
Тироль
12
Николас Польстер
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
13
B. Ozegovic
ВР
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
12
Николас Польстер
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
18
Denis Tomic
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча ЛАСК - Тироль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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