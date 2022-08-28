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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Вольфсберг
Тироль - Вольфсберг: обзор матча 28 августа 2022
Тироль
28.08.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсберг
5'
Ж. Рогель
15'
А. Ясич
60'
А. Боакье
90'
Т. Балло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Вольфсберг
90'
ГОЛ! 1:3!
Т. Балло
Пас отдал
А. Боакье
Замена
A. Ranacher
️️️️
K. Schulz
84'
Замена
D. Tomic
️️️️
Ж. Рогель
84'
Замена
J. Forst
️️️️
Ф. Бахер
75'
74'
Замена
Т. Балло
️️️️
Т. Барибо
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
61'
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Боакье
Пас отдал
А. Ясич
56'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Н. Вергос
56'
Замена
А. Боакье
️️️️
К. Кершбаумер
53'
Желтая карточка
М. Новак
43'
Желтая карточка
Т. Барибо
Желтая карточка
Б. Блуме
31'
Желтая карточка
D. Stumberger
30'
19'
Желтая карточка
С. Пизингер
15'
ГОЛ! 1:1!
А. Ясич
Пас отдал
Н. Вергос
ГОЛ! 1:0!
Ж. Рогель
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Вольфсберг
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
8
Тьерно Балло
АП
20
Августин Боакье
АП
29
Дарио Визингер
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
4-4-2
25
Освальд
26
6
Бехоунек
6
Шульцбахер
20
Бахер
44
5
Мюллер
10
Блуме
21
Рогель
99
Прелец
22
Прица
4-1-2-2
7
Кершбаумер
97
Ясич
37
Шифферль
27
Новак
12
Анзолин
18
Омич
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
9
Барибо
9
Вергос
44
14
14
44
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
21
Рогель
18
18
21
Рогель
20
Бахер
7
7
20
Бахер
9
Барибо
8
Балло
8
Балло
9
Барибо
7
Кершбаумер
20
Боакье
20
Боакье
7
Кершбаумер
9
Вергос
29
Визингер
29
Визингер
9
Вергос
Остались в запасе
Тироль
Вольфсберг
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Остались в запасе
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Тироль - Вольфсберг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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