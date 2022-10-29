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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Тироль
Аустрия К - Тироль: обзор матча 29 октября 2022
Аустрия К
29.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Тироль
44'
М. Пинк
76'
М. Пинк
2'
Т. Забитцер
42'
A. Ranacher
90'
В. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Тироль
90'
ГОЛ! 2:3!
В. Мюллер
Пас отдал
Ж. Рогель
Замена
Т. Шумахер
️️️️
К. Верницниг
85'
85'
Замена
Т. Прица
️️️️
Т. Забитцер
84'
Желтая карточка
Н. Прелец
Желтая карточка
М. Морейра
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Пинк
Пас отдал
К. Верницниг
76'
70'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Б. Блуме
Замена
С. Штрауди
️️️️
Э. Ирвинг
70'
64'
Замена
О. Окунгбова
️️️️
С. Огринец
Замена
Р. Бенателли
️️️️
С. Карвейна
46'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Ф. Ридер
46'
45'
+2
Желтая карточка
Т. Забитцер
ГОЛ! 1:2!
М. Пинк
Пас отдал
С. Карвейна
44'
Желтая карточка
Э. Ирвинг
43'
42'
ГОЛ! 0:2!
A. Ranacher
Пас отдал
Л. Шульцбахер
Желтая карточка
Ф. Ридер
37'
28'
Желтая карточка
С. Огринец
12'
Желтая карточка
Б. Блуме
2'
ГОЛ! 0:1!
Т. Забитцер
Пас отдал
С. Огринец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
14
J. Naschberger
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
4-3-2-1
13
Менцель
6
Морейра
37
Виммер
8
Гезос
31
Марер
24
Верницниг
24
Цветко
18
Ирвинг
33
Ридер
30
Карвейна
32
Пинк
3-5-2
25
Освальд
6
Шульцбахер
6
Бехоунек
20
Бахер
44
10
Блуме
14
98
Огринец
5
Мюллер
99
Прелец
10
Забитцер
24
Верницниг
33
Шумахер
33
Шумахер
24
Верницниг
18
Ирвинг
44
Штрауди
44
Штрауди
18
Ирвинг
30
Карвейна
11
Бенателли
11
Бенателли
30
Карвейна
33
Ридер
9
Арвейлер
9
Арвейлер
33
Ридер
98
Огринец
22
Окунгбова
22
Окунгбова
98
Огринец
10
Блуме
21
Рогель
21
Рогель
10
Блуме
10
Забитцер
22
Прица
22
Прица
10
Забитцер
Остались в запасе
Аустрия К
Тироль
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Аустрия К - Тироль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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