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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Хартберг
Тироль - Хартберг: обзор матча 31 июля 2022
Тироль
31.07.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Хартберг
45+2'
С. Огринец
55'
Т. Прица (П)
37'
О. Айдын
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Хартберг
90'
+3
Желтая карточка
М. Хорват
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
87'
Замена
D. Tomic
️️️️
С. Огринец
87'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Ж. Рогель
87'
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
84'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Т. Прица
78'
Желтая карточка
Ф. Бахер
76'
Желтая карточка
Р. Бехоунек
72'
71'
Замена
M. Kröpfl
️️️️
П. Фаркаш
Желтая карточка
С. Огринец
67'
62'
Замена
T. Kofler
️️️️
К. Клем
62'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
С. Пейнтсил
62'
Замена
M. Gollner
️️️️
M. Steinwender
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Прица
55'
54'
Желтая карточка
П. Фаркаш
46'
Замена
М. Хорват
️️️️
Ю. Хайль
ГОЛ! 1:1!
С. Огринец
45'
+2
37'
ГОЛ! 0:1!
О. Айдын
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
98
Санди Огринец
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Юрген Хайль
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
9
Окан Айдын
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
17
Mario Kröpfl
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
20
Бахер
26
6
Бехоунек
44
10
Блуме
5
Мюллер
21
Рогель
99
Прелец
22
Прица
98
Огринец
4-2-1-3
1
Свете
6
Зоннляйтнер
29
Фаркаш
15
14
Клем
8
Фадингер
28
Хайль
30
Пейнтсил
9
Айдын
28
Эюпи
24
Тадич
21
Рогель
14
14
21
Рогель
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
22
Прица
7
Эртльталер
7
Эртльталер
22
Прица
98
Огринец
18
18
98
Огринец
14
Клем
27
27
14
Клем
15
4
4
15
30
Пейнтсил
23
Кайнц
23
Кайнц
30
Пейнтсил
28
Хайль
11
Хорват
11
Хорват
28
Хайль
29
Фаркаш
17
17
29
Фаркаш
Остались в запасе
Тироль
Хартберг
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
1
Raphael Sallinger
ВР
18
Philipp Sturm
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
6
Cem Üstündag
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
18
Philipp Sturm
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Тироль - Хартберг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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