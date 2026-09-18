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Китай. Суперлига
Команды
Чжэцзян Профешионал
Лукас Поссиньоло
Статистика
€ 700 тыс
Лукас Поссиньоло - статистика
Чжэцзян Профешионал
11 мая 1994 (32)
#36 | Защитник
188 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 22 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
18.09.2026
Ухань Три Таунс
1' - 90'
72'
Китай. Суперлига, 26 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 1
06.09.2026
Чжэцзян Профешионал
1' - 90'
45'
62'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Китай. Суперлига 2025
Китай. Суперлига 2024
Лига чемпионов АФК 2023/2024
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
25
2
0
11
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
1 : 0
10.04.2022
Фамаликан
1' - 90'
84'
90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Белененсеш
2 : 0
02.04.2022
Портимоненси
1' - 16'
8'
Португалия. Примейра, 27 тур
Портимоненси
1 : 2
20.03.2022
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
2 : 0
12.03.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Портимоненси
1 : 2
05.03.2022
Бенфика
1' - 90'
63'
Португалия. Примейра, 24 тур
Визела
1 : 1
27.02.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Санта-Клара
1 : 1
21.02.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
05.02.2022
Портимоненси
1' - 90'
15'
22'
Португалия. Примейра, 19 тур
Жил Висенте
1 : 0
23.01.2022
Портимоненси
1' - 90'
78'
Португалия. Примейра, 18 тур
Портимоненси
1 : 1
17.01.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
65'
Португалия. Примейра, 17 тур
Портимоненси
1 : 2
09.01.2022
Маритиму
1' - 90'
60'
Португалия. Примейра, 16 тур
Спортинг
3 : 2
30.12.2021
Портимоненси
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Портимоненси
1 : 1
18.12.2021
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
0 : 1
12.12.2021
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Портимоненси
0 : 3
03.12.2021
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 0
06.11.2021
Белененсеш
1' - 90'
63'
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2021
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
0 : 2
24.10.2021
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
0 : 1
03.10.2021
Портимоненси
1' - 90'
66'
62'
Португалия. Примейра, 7 тур
Портимоненси
0 : 0
26.09.2021
Визела
1' - 66'
64'
Португалия. Примейра, 6 тур
Портимоненси
2 : 1
17.09.2021
Санта-Клара
46' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
1 : 1
12.09.2021
Портимоненси
1' - 90'
78'
Португалия. Примейра, 4 тур
Портимоненси
0 : 1
29.08.2021
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Тондела
0 : 3
22.08.2021
Портимоненси
1' - 90'
48'
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
0 : 1
15.08.2021
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
08.08.2021
Портимоненси
1' - 90'
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