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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Портимоненси
Эшторил - Портимоненси: обзор матча 12 марта 2022
Эшторил
12.03.2022, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 26 тур
2 : 0
Завершен
Портимоненси
29'
Х. Мбула
47'
Ч. Жеральдеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Портимоненси
Желтая карточка
Л. Розье
90'
+3
90'
Желтая карточка
В. Жуниор
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
А. Гомес
86'
Замена
К. Сория
️️️️
D. Bruno
85'
Желтая карточка
А. Франку
84'
Замена
Шавьер
️️️️
Х. Мбула
82'
79'
Замена
В. Апонца
️️️️
И. Ангуло
79'
Замена
А. Оливейра
️️️️
В. Роша
Замена
Л. Розье
️️️️
Ч. Жеральдеш
74'
Замена
A. Clóvis
️️️️
L. Ruiz
74'
Желтая карточка
Н. Феррарези
57'
56'
Замена
S. Gomes
️️️️
Ж. Да Коста
55'
Желтая карточка
П. Са
ГОЛ! 2:0!
Ч. Жеральдеш
Пас отдал
Х. Мбула
47'
46'
Замена
F.
️️️️
Л. Фернандес
35'
Желтая карточка
Ж. Да Коста
ГОЛ! 1:0!
Х. Мбула
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
João Gamboa
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
10
Андре Франку
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
16
Шавьер
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
26
Sana Gomes
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
4-1-3-2
99
Фигейра
22
5
Феррарези
31
Жоаозиньо
5
Виталь
16
11
Гомес
10
Франку
11
Мбула
11
12
Жеральдеш
4-1-1-4
94
Самуэл
44
Релваш
4
Роша
36
Поссиньоло
11
Карлиньос
21
Са
33
Фернандес
96
Да Коста
10
Накадзима
77
Ангуло
93
Жуниор
22
30
Сория
30
Сория
22
12
Жеральдеш
32
Розье
32
Розье
12
Жеральдеш
11
Гомес
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
11
Гомес
11
Мбула
16
Шавьер
16
Шавьер
11
Мбула
11
33
33
11
96
Да Коста
26
26
96
Да Коста
33
Фернандес
9
9
33
Фернандес
77
Ангуло
29
Апонца
29
Апонца
77
Ангуло
4
Роша
10
Оливейра
10
Оливейра
4
Роша
Остались в запасе
Эшторил
Портимоненси
12
Тиаго Силва
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
1
Паям Ниазманд
ВР
28
Энрике Жоку
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
28
Энрике Жоку
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Эшторил - Портимоненси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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