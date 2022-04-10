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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Фамаликан
Портимоненси - Фамаликан: обзор матча 10 апреля 2022
Портимоненси
10.04.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 0
Завершен
Фамаликан
42'
В. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Фамаликан
Вторая желтая
Л. Поссиньоло
90'
+4
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
В. Жуниор
90'
+1
Замена
В. Апонца
️️️️
F.
90'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
84'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Э. Жоку
83'
81'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
А. Пенетра
Желтая карточка
Э. Жоку
79'
Желтая карточка
Ф. Релваш
70'
Замена
П. Са
️️️️
Карлиньос
69'
62'
Желтая карточка
D. Figueiras
62'
Желтая карточка
Ч. Пикель
60'
Замена
I. Dolček
️️️️
А. Марин
60'
Замена
С. Банза
️️️️
Б. Родригес
49'
Желтая карточка
Риччели
Желтая карточка
Карлиньос
45'
+1
Желтая карточка
В. Жуниор
43'
ГОЛ! 1:0!
В. Жуниор
42'
23'
Желтая карточка
Э. Тавареш
20'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
18
Чарльз Пикель
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Портимоненси
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
4-1-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
44
Релваш
11
Карлиньос
44
Педрао
28
Жоку
10
Накадзима
18
Муфи
93
Жуниор
9
77
Ангуло
3-2-1-1-4
7
21
Батубинсика
5
Риччели
5
Пенетра
3
Марин
88
Пепе
10
Тейшейра
1
Жуниор
29
Кадис
9
Родригес
18
Пикель
11
Карлиньос
21
Са
21
Са
11
Карлиньос
28
Жоку
33
Фернандес
33
Фернандес
28
Жоку
9
29
Апонца
29
Апонца
9
93
Жуниор
96
Да Коста
96
Да Коста
93
Жуниор
5
Пенетра
12
Ассунсао
12
Ассунсао
5
Пенетра
9
Родригес
24
Банза
24
Банза
9
Родригес
10
Тейшейра
19
Тавареш
19
Тавареш
10
Тейшейра
3
Марин
7
7
3
Марин
Остались в запасе
Портимоненси
Фамаликан
26
Sana Gomes
ЦЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
26
Sana Gomes
ЦЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Портимоненси - Фамаликан
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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