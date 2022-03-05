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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Бенфика
Портимоненси - Бенфика: обзор матча 05 марта 2022
Портимоненси
05.03.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 25 тур
1 : 2
Завершен
Бенфика
25'
В. Жуниор
45+7'
А. Гримальдо
50'
Г. Рамуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Бенфика
90'
+2
Желтая карточка
П. Бернарду
85'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Г. Рамуш
80'
Замена
П. Бернарду
️️️️
Р. Яремчук
80'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Эвертон
Замена
А. Оливейра
️️️️
Ф. Релваш
79'
Замена
S. Gomes
️️️️
И. Ангуло
79'
Замена
A. Sapara
️️️️
Ж. Да Коста
71'
Замена
F.
️️️️
В. Жуниор
71'
66'
Замена
С. Мейте
️️️️
А. Таарабт
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
63'
57'
Желтая карточка
Г. Рамуш
50'
ГОЛ! 1:2!
Г. Рамуш
Желтая карточка
Ж. Да Коста
45'
+15
Желтая карточка
В. Жуниор
45'
+8
Желтая карточка
В. Роша
45'
+7
45'
+7
ГОЛ! 1:1!
А. Гримальдо
41'
Желтая карточка
Я. Вертонген
ГОЛ! 1:0!
В. Жуниор
Пас отдал
Карлиньос
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
18
Фахд Муфи
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Портимоненси
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
77
Adewale Sapara
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
11
Карлиньос
4
Роша
44
Релваш
33
Фернандес
77
Ангуло
93
Жуниор
10
Накадзима
96
Да Коста
18
Муфи
4-1-1-4
1
Влаходимос
12
Жилберто
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
9
Рамуш
27
Рафа
7
Эвертон
9
Яремчук
77
Ангуло
26
26
77
Ангуло
44
Релваш
10
Оливейра
10
Оливейра
44
Релваш
96
Да Коста
77
77
96
Да Коста
93
Жуниор
9
9
93
Жуниор
9
Яремчук
8
Бернарду
8
Бернарду
9
Яремчук
49
Таарабт
8
Мейте
8
Мейте
49
Таарабт
7
Эвертон
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Эвертон
9
Рамуш
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Рамуш
Остались в запасе
Портимоненси
Бенфика
21
Педру Са
ОП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Остались в запасе
21
Педру Са
ОП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Статистика матча Портимоненси - Бенфика
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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