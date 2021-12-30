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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Портимоненси
Спортинг - Портимоненси: обзор матча 30 декабря 2021
Спортинг
30.12.2021, четверг, 00:00
Португалия. Примейра, 16 тур
3 : 2
Завершен
Портимоненси
65'
Паулинью
76'
Паулинью
83'
Паулинью
21'
М. Рейс (АГ)
90+2'
Л. Поссиньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Портимоненси
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Л. Поссиньоло
Пас отдал
В. Роша
Замена
Т. Томаш
️️️️
Паулинью
90'
85'
Замена
А. Оливейра
️️️️
Ф. Канде
84'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Ш. Накадзима
ГОЛ! 3:1!
Паулинью
Пас отдал
П. Гонсалвеш
83'
ГОЛ! 2:1!
Паулинью
76'
68'
Замена
Э. Жоку
️️️️
F.
ГОЛ! 1:1!
Паулинью
Пас отдал
Н. Сантуш
65'
Желтая карточка
М. Нуньес
63'
Замена
Д. Катамо
️️️️
Р. Эшгайю
59'
58'
Вторая желтая
П. Са
Замена
Д. Браганца
️️️️
Ж. Палинья
55'
45'
+3
Желтая карточка
П. Са
Желтая карточка
Паулинью
45'
+2
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
30'
30'
Желтая карточка
В. Роша
Желтая карточка
Г. Эстевеш
21'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Рейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
2
Рейс
47
Эшгайю
6
Палинья
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
11
Сантуш
4-1-5
94
Самуэл
4
Роша
36
Поссиньоло
44
Релваш
5
Канде
21
Са
9
44
Педрао
77
Ангуло
10
Накадзима
7
Эвертон
26
Паулинью
8
Томаш
8
Томаш
26
Паулинью
6
Палинья
21
Браганца
21
Браганца
6
Палинья
47
Эшгайю
10
Катамо
10
Катамо
47
Эшгайю
9
28
Жоку
28
Жоку
9
5
Канде
10
Оливейра
10
Оливейра
5
Канде
10
Накадзима
96
Жуниор
96
Жуниор
10
Накадзима
Остались в запасе
Спортинг
Портимоненси
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Паям Ниазманд
ВР
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Спортинг - Портимоненси
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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